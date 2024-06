Valorant: Closed Beta auf PS5 und Xbox startet bald - so nehmt ihr teil

Valorant gibt es bald auch auf der Konsole - zunächst ausschließlich in einer Closed Beta.

Auf dem Summer Game Fest wurde die Konsolenversion des Multiplayer-Shooters Valorant angekündigt, der seit seinem Release im Jahr 2020 auf dem PC für Furore sorgt und äußerst beliebt ist. Vor dem Full Release – für den es noch keinen Termin gibt – könnt ihr den Shooter in einer Closed Beta ausprobieren. Und das schon sehr bald.

Die wichtigsten Infos zur Valorant-Beta

Startdatum und Uhrzeit: 14. Juni 2024 um 22 Uhr deutscher Zeit

14. Juni 2024 um 22 Uhr deutscher Zeit Systeme: PlayStation 5 und Xbox Series X/S

Wann endet die Beta-Phase? Wie lange die Beta laufen soll, hat Riot Games noch nicht kommuniziert, es sollen aber "mehrere Wochen" sein, in denen dann nach und nach auch immer mehr Inhalte ergänzt werden.

So könnt ihr teilnehmen

Die Zugangsvoraussetzungen sind relativ simpel. Ihr benötigt lediglich eine der genannten Konsolen und ein Riot-Konto. Solltet ihr schon eines haben – zum Beispiel, weil ihr den Titel schon auf dem PC gezockt habt – disqualifizieren euch etwaige Bans oder Strafen, die ihr dort bekommen habt, vom Auswahlprozess.

Geht auf die Valorant-Beta-Webseite

Klickt auf "Registriere dich jetzt"

Meldet euch mit eurem Riot-Account an – alternativ könnt ihr hier auch einen erstellen

Klickt euch bis zum Ende durch

Ganz wichtiger Hinweis: Dieser Prozess signalisiert Riot lediglich euer Interesse an der Beta und garantiert nicht, dass ihr tatsächlich an der Beta teilnehmen könnt. Die Plätze für die Beta sind nämlich begrenzt, weswegen ein Losverfahren entscheiden wird. Solltet ihr ausgewählt werden, bekommt ihr eine Mail von Riot mit einem Download-Code, den ihr dann im PS oder Xbox Store einlösen könnt.

Das steckt in der Konsolen-Beta von Valorant

Riot hat bereits bekannt gegeben, dass zum Start der Beta alle nicht-kompetitiven Spielmodi verfügbar sind, die kompetitiven sollen zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden. Außerdem wurde eine Mini-Roadmap veröffentlicht, die zeigt, mit welchen Maps gestartet wird und zu welchen Zeitpunkten welche Karten hinzukommen werden.

14. Juni: Ascent, Bind, Haven, Abyss

25. Juni: Patch 9.00, Sunset

9. Juli: Lotus

23. Juli: Icebox1

1:55 Valorant erscheint 2024 auch für Konsolen - Closed Beta für Juni angekündigt

Valorant mixt Elemente von Taktik-Shootern wie Counter-Strike: Global Offensive und Hero-Shootern wie Overwatch 2. In den Matches treten Teams aus fünf Spielern in mehreren Runden gegeneinander an. Jede Person wählt zudem eine Klasse, die eine besondere Fähigkeit mitbringt.

Waffen können zudem frei und nicht nach Klassenlimitierungen gewählt werden. Multiplayer-Shooter-typisch gibt es gibt unterschiedliche Modi, in denen man zum Beispiel Bomben entschärfen oder zünden muss.