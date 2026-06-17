"Valve hat einen Kunden fürs Leben gewonnen": Baby kotzt auf die Steam Deck-Hülle des Vaters, der bekommt eine neue geschenkt

Das weiße Steam Deck OLED kann sich wirklich sehen lassen und kommt mit einer passenden Hülle.

Kleine Kinder sind wandelnde, unberechenbare Gefahrenherde, das gehört eben dazu. Sie können sich etwa jederzeit unangekündigt erbrechen, zum Beispiel auf eure Steam Deck-Hülle. Falls euch das passiert, könntet ihr aber Glück haben: Der Support von Valve zeigt sich offenbar immer wieder äußerst kulant, wie in diesem Fall hier.

Vater bekommt von Valve neue Steam-Deck-Hülle geschenkt

Auf Reddit schreibt eine Person begeistert, Valve habe in ihr einen Kunden fürs Leben gefunden. Das liegt daran, dass der Kundenservice einfach ohne direkt danach gefragt zu werden, eine kostenlose neue Ersatzhülle für das Steam Deck verschickt hat.

13:28 Alle Infos zum Steam Controller: Das solltet ihr wissen

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Auf die alte, bisherige Hülle hatte sich nämlich das neugeborene Kleinkind des Vaters erbrochen. Das lässt sich natürlich irgendwie reinigen, aber so richtig gern will danach wohl niemand mehr sein liebgewonnenes Gerät in so einer Hülle aufbewahren.

Weil der Vater die Drittanbieter-Hüllen für das Steam Deck allesamt nicht so toll findet wie das Original, hat er sich hoffnungsvoll an Valve gewandt. Er wollte aber angeblich nur danach fragen, ob die Möglichkeit besteht, so eine Hülle separat nachzukaufen und hat geschildert, was passiert war.

Daraufhin habe der Support sofort anstandslos geantwortet und ihm direkt einen kostenlosen Ersatz rausgeschickt. Es könnte ein paar Tage dauern, dann würde er aber eine Tracking-E-Mail und letztlich eben auch die neue Steam Deck-Hülle bekommen.

Untermauert wird die Story mit einem Screenshot, der die Unterhaltung mit dem Kundenservice zeigen soll:

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Ob sich das alles wirklich so zugetragen hat, ist natürlich nicht nachvollziehbar. Es klingt nach einer wirklich netten Geschichte, und wir würden es dem Kundenservice durchaus zutrauen. Nachweisen lässt es sich aber nicht.

In den Kommentaren wird die Reaktion des Steam-Supports gelobt und viel darüber geschrieben, dass solche Geschäftspraktiken eigentlich Standard sein sollten. Immerhin könne man seiner Kundschaft so sehr gut signalisieren, dass man sie nicht nur respektiert, sondern auch wertschätzt.

Durch so eine kulante Kundenbindung und einfach wertvollen Service könnte womöglich auch illegalen Spiele-Kopien etwas entgegengesetzt werden, schreibt eine Person.

Wie seht ihr das: Glaubt ihr die Geschichte und habt ihr schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht?