Valve beendet CS:GO-Rätsel - Portal-Nachricht nur Easter Egg, kein Hinweis auf neues Spiel

Versteckt Valve eine Botschaft in Counter-Strike: Global Offensive, um die Ankündigung von Portal 3 vorwegzunehmen? Dieser Gedanke beschäftigte in den letzten Tagen die Community, stellte sich aber schlussendlich als Hirngespinst heraus. Trotz alledem wurde eine nicht gerade offensichtliche Anspielung auf das Knobel-Franchise entdeckt.

Auslöser war das Free2Play- und Battle-Royale-Update für CS:GO. Der neue Danger Zone-Modus brachte nämlich die Karte "Blacksite" mit sich, die vor den wachsamen Augen der Fans natürlich kein Geheimnis verbergen konnte. So fand der Youtuber "Snaileny" heraus, dass man den Hotelraum drei auf der Karte durch einen gut getarnten Zugang erreichen kann. Schon die Raumnummer dürfte bei einigen Fans für Spekulationen gesorgt haben.

In diesem Zimmer nun hört man nach etwa zwei Minuten eine seltsame Übertragung. Wie die Community später herausfand, enthält diese Nachricht Teile des NATO-Alphabets und ergibt übersetzt eine Abfolge von Buchstaben und Zahlen: PGPW50 SMS757.

Mit diesem Code experimentierten die Fans ein wenig herum und konnten schließlich mithilfe einer anderen Buchstabiertafel und einem Decoder die folgende Botschaft endgültig entschlüsseln: »This was a triumph. I'm making a note here: HUGE SUCCESS«.

Alle Portal-Fans unter euch kennen diese Zeile wahrscheinlich sehr gut. Mit diesen Worten beginnt der berühmte Song "Still Alive" am Ende des ersten Spiels. Im Verbund mit dem Hotelzimmer Nummer drei war die Nachricht für einige klar: Portal 3 kommt! Aber Valve traut sich noch immer nicht an diese Zahl heran und teilte auf Twitter mit, dass es sich bloß um ein Easter Egg handele und keine verkappte Ankündigung darstellen soll.

Congrats to all who have found our Portal Easter egg on dz_blacksite! We’re just having a bit of fun and the Easter egg is not a product announcement. Enjoy Danger Zone!