Spielerin kauft online einen Game Boy Advance für ihre Verlobte und merkt dann, dass darauf der Name "Kevin" eingeritzt ist

Vielleicht hat die Verlobte der Spielerin, um die es gleich gehen wird, früher selbst immer Game Boy Advance SP gespielt oder wollte schon immer einen geschenkt bekommen.



Fest steht: Ihre Verlobte will ihr genau so einen Handheld schenken und hat sogar schon online einen bestellt. Allerdings musste sie jetzt feststellen, dass auf der Rückseite des Geräts der ehemalige Besitzer seinen Namen eingeritzt hat. Jetzt fragt sich die Käuferin, wie sie damit am besten umgehen soll.

Letztes Update am 15. November: Wir haben den Artikel noch einmal aktualisiert und neu veröffentlicht, da es neue Entwicklungen bei der Story gab. So hat die Threaderstellerin geteilt. was sie letztlich mit dem Game Boy gemacht hat und eine komplett neue Hülle im Glurak-Stil besorgt hat.

Käuferin will Kevins Namen von seinem Game Boy Advance entfernen, der ein Geschenk werden soll

Retro-Handhelds eignen sich aus unterschiedlichsten Gründen perfekt als Geschenk für eure Liebsten. Sie haben etwas von euch, das sie mitnehmen und mit dem sie richtig viel Spaß haben können. Ganz egal, ob sie mit einem Game Boy oder einer Switch zum ersten Mal ans Gaming herangeführt werden oder früher vielleicht sogar selbst genau so ein Gerät hatten.

Dieser GBA SP hier kommt allerdings mit einem ganz besonderen Gimmick um die Ecke, das vor dem Online-Kauf womöglich absichtlich nicht preisgegeben wurde. Auf der Rückseite hat sich ein Kevin verewigt – höchstwahrscheinlich, um seinen Game Boy vor Klassenkamerad*innen, Geschwistern oder Menschen, die ihn ausleihen, zu schützen.

Dumm nur, dass die Verlobte der Käuferin offenbar nicht Kevin heißt. Dementsprechend wendet sich die Schenkende jetzt an die Reddit-Community mit der Frage, ob es eine Möglichkeit gibt, das "Kevin" irgendwie zu überdecken, ohne dass der Game Boy kaputtgeht oder dass das Ganze irgendwie schäbig aussieht.

Die allermeisten Kommentare amüsieren sich einfach nur köstlich über die Angelegenheit und geben beispielsweise den Ratschlag, einen Sticker drüberzukleben, auf dem dann aber auch Kevin stehen sollte.

Eine ganze Reihe an Game Boy-Fans schreibt hingegen, dass es sich dabei quasi um ein historisches Relikt handele, das sie am besten so erhalten sollte.

Viele erinnert es auch an Toy Story und den Namen "Andy" auf Woodys Fußsohle.

Es gibt aber auch ernste Antworten: Da sich der Schriftzug dort befindet, wo ursprünglich eigentlich ein großer Sticker mit FCC-Infos und Branding prangt, könnte die Verlobte einfach so einen Sticker organisieren und ihn wieder dort hinkleben.

Allerdings zweifelt sie selbst noch daran, ob das mit einem neuen Sticker nicht komisch aussehen würde.

Letztlich hat sie sich für eine neue Hülle entschieden: Da die Verlobte ein riesiger Pokémon- und Glurak-Fan ist, hat sie sich letzten Endes dazu entschieden, die Hülle des GBA SPs komplett auszutauschen. Passenderweise hat sie sich für eine Hülle mit Glurak entschieden. Ein Bild davon gibt es leider nicht, dafür hat sie sich aber noch einmal im Thread gemeldet und gesagt, dass die neue Hülle super mit den originalen Knöpfen harmoniert.

Was würdet ihr in diesem Fall raten? Kevin stehen lassen oder irgendwie versuchen, ihn wegzubekommen?