Ein Vater hat für seine Tochter eine Art kuratiertes YouTube gemacht - ohne Internetverbindung, ohne Werbung, ohne böse Überraschungen

YouTube ist zu einem kaum mehr wegzudenkenden Teil des digitalen Alltags geworden. Das eröffnet gerade für Kinder potenzielle Gefahrenquellen - auch wenn Googles Videoplattform selbst mit "YouTube Kids" ein eigenständiges Portal vorweist.

Insbesondere die Flut an Thumbnails, die YouTube auf der Startseite anhand eines mehr oder minder personalierten Feeds anzeigt, kann für Kinder Bilder anzeigen, die diese eher nicht sehen sollten. Um dem entgegenzuwirken, hat der Hardware-Content-Creator Guy Dupont eine ungewöhnliche Lösung auf Tiktok präsentiert: Eine Art Offline-Katalog mit vorab ausgewählten YouTube-Videos, die seine Tochter auswählen darf.

Ein Offline-Modell für Kinder

Das physische Buch fungiert als Startpunkt für Duponts Tochter: Auf jeder Seite steht ein vom Creator ausgesuchtes, für Kinder geeignetes Video mitsamt Vorschaubild sowie einem QR-Code.

Diesen QR-Code kann seine Tochter mittels eines kleinen Scanners auswählen. Im Gegensatz zur klassischen Funktionsweise der quadratförmigen Codes - normalerweise öffnen diese einfach nur einen Link im Internet - funktioniert der "analoge YouTube-Feed" komplett offline:

Nach dem Scanvorgang spricht der QR-Code-Scanner einen verbundenen Medienserver an. Dieser lädt das ausgesuchte Video auf die Festplatte herunter.

Der Vorteil: Dadurch wird weder (ebenfalls potenziell für Kinder schädliche) Werbung auf dem Bildschirm angezeigt, noch sorgt die Autoplay-Funktion von YouTube dafür, dass im Anschluss ungewünschte Videos einfach weitergespielt werden.

Zudem kann Dupont seine Konstruktion so einrichten, dass die Wiedergabezeit eingeschränkt wird. Beispielsweise schaltet sich der Fernseher nach einer halben Stunde automatisch ab, sodass seine Tochter nicht ungebremst ohne Pausen vor dem Bildschirm sitzt.

Aber ohnehin sitzt Dupont zusammen mit seiner Tochter vor dem TV, wenn diese sich ein Video ansehen möchte - mit dieser Lösung erhält die Kleine schlicht ein gewisses Maß an Eigenständigkeit, während sich die Eltern sicher sein können, dass gesunde Grenzen gesetzt werden.

