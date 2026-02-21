LEGO-Dreckspatz lässt Set vier Jahre im Raum verstauben, bis die Steine anfangen zu brechen - das liegt aber nicht am Dreck

Dieses LEGO-Set hat schon bessere Tage gesehen. (Bild: Careless_Impress_956 auf Reddit)

Modelle von LEGO oder anderen Klemmbausteinherstellern erfreuen sich seit Jahren an Beliebtheit. Immerhin sehen sie nicht nur gut aus, auch der Aufbau macht eine Menge Spaß. Offenbar sollte man sich aber gut überlegen, wo man die geliebten Sets aufstellt, sonst geht es einem wie dem User aus dieser Geschichte.

LEGO-Set wird auf einmal brüchig

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Darum geht's: Im LEGO-Subreddit hat der User mit dem Namen Careless_Impress_956 vor gut zwei Jahren einen Post abgesetzt, in dem er einen Teil eines seiner LEGO-Sets zeigt. Es handelt sich dabei um das Set 21052 aus der Architecture-Serie, das die Skyline von Dubai darstellt.

Mehrere Steine des Sets sind an einigen Stellen gebrochen. Laut dem User stand das Set vier Jahre aufgebaut in seiner Wohnung und er fragt sich, ob das an dem Staub liegen könnte, der darauf liegt.

Obwohl die dicke Staubschicht schon ein bisschen eklig ist, hat sie aber wohl nichts mit dem Verschleiß der Steine zu tun. Schuld daran dürfte etwas anderes haben.

1:06 LEGO Fortnite erhält ein neues Update und erhält auch einen ganz neuen Namen

Das steckt dahinter: In den Kommentaren kommt schnell die Frage auf, ob der User denn möglicherweise einen Luftbefeuchter in seinem Zimmer hat. Staub könnte solche Schäden nicht auslösen, ein Luftbefeuchter unter Umständen aber schon.

Wie sich herausstellt, hat der User tatsächlich ein solches Gerät in seinem Zimmer. Offenbar können die Plastiksteine brüchig werden, wenn sie regelmäßigen Temperatur- und Feuchtigkeitsveränderungen ausgesetzt sind. Auch über Diffusor verteilte Öle können einen solchen Effekt haben.

Zu guter Letzt kommt noch eine direkte Sonneneinstrahlung infrage. Wenn das Set jeden Tag für mehrere Stunden im direkten Sonnenlicht steht, erwärmt es sich und ist zudem einer hohen UV-Strahlung ausgesetzt. Beides kann LEGO-Steinen zusetzen.

Auch wenn der Staub selbst wohl keine Schuld am Verfall der LEGO-Steine hat, kann es sicher nicht schaden, die Plastikmodelle ab und zu mal abzustauben. Dann sehen sie auch gleich wieder viel hübscher aus.

Habt ihr LEGO-Sets bei euch zu Hause herumstehen?