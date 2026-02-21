Pokémon-Fan kauft Blattgrün, lädt den Spielstand und sieht, dass der seltene Meisterball komplett verschwendet wurde

In Pokémon Blattgrün gibt es wie in den Vorlage-Editionen der 1. Generation nur einen einzigen Meisterball.

Der Meisterball ist der beste Pokéball überhaupt, weil er garantiert jedes wilde Pokémon einfängt. Das ist wohl auch der Grund dafür, dass es in den meisten Spielen ohne Cheats nur ein einziges Exemplar davon gibt. Deswegen will die Wahl des Pokémons, das ihr damit einfangt, gut überlegt sein. Also nicht so wie beim folgenden Beispiel.

Spieler verschwendet Meisterball komplett

Auf Reddit sind wir im vergangenen Jahr auf einen Thread gestoßen, in dem ein Pokémon-Fan das Bild einer frisch gekauften Blattgrünen Edition teilt. Der Inhalt des Fotos zeigt nicht das Spiel selbst, sondern einen Screenshot daraus. Spezifisch das Taschenmonster Lahmus:

Der Meisterball springt nicht im ersten Moment hervor, doch nach einer kleinen Suche findet er sich in der rechten unteren Ecken neben dem Lahmus-Sprite. Der Pokémon-Fan mit dem Usernamen Hammyy7 schreibt zum Foto, dass er oder sie beim Anblick hörbar staunen musste.

Wieso? Der Meisterball wurde in diesem Fall komplett verschwendet!

Lahmus ist kein seltenes Pokémon, auch nicht in der Blattgrünen Edition. Tatsächlich findet ihr seine Vorentwicklung Flegmon an so vielen Orten im Spiel, dass sich eine Aufzählung an dieser Stelle gar nicht lohnt. Da sich Flegmon allein durch Stufenaufstieg auf Level 37 zu Lahmus entwickelt, gleicht das die vergleichsweise wenigen Fundorte der Weiterentwicklung aus.

Die Community reagiert: Eigene Geschichten und Tipps

Wir feiern den Top-Kommentar unter dem Beitrag von Hammyy7, in dem der User Dum_beat einen frühen Tipp von Professor Eich ausgräbt:

Übersetzt steht auf dem Bild Folgendes: „Es gibt nur einen Meisterball in Pokémon; benutzt ihn weise! Ich rate, ihn bei Pokémon einzusetzen, die ihr eurem Team hinzufügen wollt, die aber schwer zu fangen sind – wie Ibitak oder Tentoxa!“

Was zum…?! Wenn es nach Professor Eich geht, hat der oder die vorherige Besitzer*in der Edition also alles richtig gemacht. Für viele Kommentator*innen ist das aber ein Fehler, den sie in der Vergangenheit selbst begangen haben.

Fails der Community: So lesen wir beispielsweise im Kommentar von loneliest_diaspora, dass der User in der Kindheit vor der Siegesstraße – wahrscheinlich ebenfalls auf der Blattgrünen Edition – den Meisterball für ein Rasaff benutzt habe. Obwohl das Pokémon in der Kanto-Region womöglich noch weniger selten als Lahmus ist, hat es der User damals für eine Rarität gehalten.

Der Redditor thiefwithsharpteeth hat hingegen bei der eigenen Tochter den Meisterball bei einem gefangenen Ponita entdeckt, nachdem sie ihn um Hilfe beim Einfangen eines legendären Pokémon gebeten hatte. Da muss sich der User beziehungsweise die Tochter wohl eine neue Taktik einfallen lassen.

In den Kommentaren entdecken wir schließlich auch Tipps zur sinnvollsten Verwendungsweise der Meisterbälle: So lohnen sie sich vor allem bei herumwandernden Legendären Pokémon, weil diese mühsam zu finden sind, die typische geringe Fangchance haben und zusätzlich dazu vom Kampf fliehen können. Ein Meisterball-Wurf schont hier viele Nerven.

Was macht ihr mit den Meisterbällen? Irgendwelche Pokémon fangen, sie für bestimmte seltene Exemplare aufsparen oder vergammeln die Bälle in eurem Inventar?