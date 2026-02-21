Das Resident Evil, das fast niemand mag, hat einen witzigen Multiplayer-Modus für die Kampagne, den ich gar nicht kannte

Das wohl unbeliebteste Spiel der Resident Evil-Hauptreihe, RE6, hatte damals eine witzige Idee für eine Multiplayer-Element in der Kampagne.

Samara Summer
21.02.2026 | 18:06 Uhr

Leon hatte eine eigene Kampagne in Resident Evil 6. Leon hatte eine eigene Kampagne in Resident Evil 6.

Dass das letzte ganz neue Resident Evil erschienen ist, das sich um klassische Serien-Charaktere dreht, ist lange her. 2012 kam Resident Evil 6 heraus. Die Resonanz auf das Spiel fiel ziemlich durchwachsen aus.

Mit dem noch größeren Action-Fokus und der Aufteilung auf vier Kampagnen und noch mehr Charaktere wurden viele nicht warm. Wisst ihr aber, dass das Spiel abseits der Koop-Option einen witzigen Multiplayer-Modus hatte, bei dem ihr andere Leute als Zombies nerven konntet?

Video starten 1:01 Resident Evil 6 - Hope-Trailer: Eine handvoll Helden gegen das Chaos - Hope-Trailer: Eine handvoll Helden gegen das Chaos

Bei diesem Multiplayer-Modus kann das reine Chaos ausbrechen

Resident Evil 6 setzte uns gleich vier Kampagnen vor. Eine drehte sich um Leon und Helena, eine um Chris und Piers, eine um (die inzwischen erwachsene) Sherry und Jake und eine weitere, freischaltbare Kampagne um Ada.

Typisch für die Reihe sind aber auch weitere Modi und da hatte Resi 6 eine lustige Idee, nämlich den Agent Hunt-Modus. In diesem konnten Personen Spielende invaden und in die Rollen von Zombies, beziehungsweise untoten Hunden schlüpfen und den Hauptfiguren ordentlich auf den Keks gehen.

Ich habe RE6 zwar gespielt und gehöre zu den wenigen Personen, die es sehr unterhaltsam fanden. Da ich mich in der Regel in Horrorspielen nur für den Singleplayer oder höchstens mal einen Koop-Durchlauf interessiere, wusste ich gar nichts über das Konzept von Agent Hunt.

Falls es euch ähnlich geht, könnt ihr im Video on Demand von Twitch-Streamer Elajjaz anschauen, welches Chaos dabei zustandekommen kann.

News zum neuen Resi:
Resident Evil Requiem - Spielzeit: Story fällt angeblich länger aus als die von Village
von Linda Sprenger
Resident Evil Requiem-Downloadgröße bekannt und woah: Was für ein Schlachtschiff!
von Linda Sprenger

Der schwedische Streamer hat kurz vor dem anstehenden Release des neuen Teils Requiem die Leon-Kampagne gezockt und sich dabei von seinem Chat invaden lassen. Dabei wurde das Ganze natürlich völlig auf die Spitze getrieben. So blockierten die Untoten beispielsweise KI-Begleiterin Helena so, dass diese kaum mehr durchkam, um Leon zur Hand zu gehen.

Normalerweise dürfte es aktuell schwierig sein, überhaupt noch Personen zu finden, die in den Modus hineinspringen. Jedenfalls ist er aber eine witzige Ergänzung und zusätzliche Herausforderung, die gerade nach Abschluss einer Kampagne sicher für Abwechslung sorgen konnte. Die Zähigkeit der spielergesteuerten Monster wurden auch an den Schwierigkeitsgrad angepasst.

Allerdings griff der Modus auch nur für bestimmte Stages. Bosse konnten beispielsweise nicht von anderen Personen übernommen werden.

Resident Evil Requiem will es allen recht machen - und das funktioniert besser, als ich gedacht hätte!
von Eleen Reinke
Resident Evil Requiem will es allen recht machen - und das funktioniert besser, als ich gedacht hätte!

In den letzten Jahren hat Capcom bei der Hauptreihe auf Remakes und zwei neue Ableger mit frischer Hauptfigur gesetzt. In RE7 und Village stand die Winters-Familie im Mittelpunkt. Mit Requiem kehrt allerdings jetzt Leon als spielbarer Charakter zurück. Requiem erscheint am 27. Februar. Die Preview von Kollegin Eleen lest ihr oben.

Habt ihr RE6 gezockt und auch den Modus ausprobiert?

zu den Kommentaren (0)
Preisvergleich
alle anzeigen
Resident Evil 6
Amazon
Resident Evil 6
ab 5,67 €

Versand s. Shop

ANZEIGE

Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Resident Evil 6

Resident Evil 6

Genre: Shooter

Release: 22.03.2013 (PC), 29.03.2016 (PS4, Xbox One), 29.10.2019 (Switch), 02.10.2012 (PS3, Xbox 360)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 55 Minuten

Das Resident Evil, das fast niemand mag, hat einen witzigen Multiplayer-Modus für die Kampagne, den ich gar nicht kannte

25.05.2021

Resident Evil 8 braucht einen Chris-DLC, aber bitte einen guten!

26.02.2021

Resident Evil-Top 10 der besten Bosse aller Zeiten

25.02.2021

Warum der Anfang in Resident Evil immer am besten ist

24.02.2021

Resident Evil: Die 10 besten spielbaren Charaktere der Hauptserie
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Ein Vater hat für seine Tochter eine Art kuratiertes YouTube gemacht - ohne Internetverbindung, ohne Werbung, ohne böse Überraschungen

vor 20 Minuten

Ein Vater hat für seine Tochter eine Art kuratiertes YouTube gemacht - ohne Internetverbindung, ohne Werbung, ohne böse Überraschungen
Das Resident Evil, das fast niemand mag, hat einen witzigen Multiplayer-Modus für die Kampagne, den ich gar nicht kannte

vor 52 Minuten

Das Resident Evil, das fast niemand mag, hat einen witzigen Multiplayer-Modus für die Kampagne, den ich gar nicht kannte
Pokémon-Fan kauft Blattgrün, lädt den Spielstand und sieht, dass der seltene Meisterball komplett verschwendet wurde   7  

vor einer Stunde

Pokémon-Fan kauft Blattgrün, lädt den Spielstand und sieht, dass der seltene Meisterball komplett verschwendet wurde
Animal Crossing-Fans verzweifeln seit 6 Jahren an einem ungelösten Rätsel und wollen endlich wissen, was es mit den Horror-Clowns auf sich hat

vor einer Stunde

Animal Crossing-Fans verzweifeln seit 6 Jahren an einem ungelösten Rätsel und wollen endlich wissen, was es mit den Horror-Clowns auf sich hat
mehr anzeigen