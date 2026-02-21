Das Resident Evil, das fast niemand mag, hat einen witzigen Multiplayer-Modus für die Kampagne, den ich gar nicht kannte

Leon hatte eine eigene Kampagne in Resident Evil 6.

Dass das letzte ganz neue Resident Evil erschienen ist, das sich um klassische Serien-Charaktere dreht, ist lange her. 2012 kam Resident Evil 6 heraus. Die Resonanz auf das Spiel fiel ziemlich durchwachsen aus.

Mit dem noch größeren Action-Fokus und der Aufteilung auf vier Kampagnen und noch mehr Charaktere wurden viele nicht warm. Wisst ihr aber, dass das Spiel abseits der Koop-Option einen witzigen Multiplayer-Modus hatte, bei dem ihr andere Leute als Zombies nerven konntet?

1:01 Resident Evil 6 - Hope-Trailer: Eine handvoll Helden gegen das Chaos - Hope-Trailer: Eine handvoll Helden gegen das Chaos

Autoplay

Bei diesem Multiplayer-Modus kann das reine Chaos ausbrechen

Resident Evil 6 setzte uns gleich vier Kampagnen vor. Eine drehte sich um Leon und Helena, eine um Chris und Piers, eine um (die inzwischen erwachsene) Sherry und Jake und eine weitere, freischaltbare Kampagne um Ada.

Typisch für die Reihe sind aber auch weitere Modi und da hatte Resi 6 eine lustige Idee, nämlich den Agent Hunt-Modus. In diesem konnten Personen Spielende invaden und in die Rollen von Zombies, beziehungsweise untoten Hunden schlüpfen und den Hauptfiguren ordentlich auf den Keks gehen.

Ich habe RE6 zwar gespielt und gehöre zu den wenigen Personen, die es sehr unterhaltsam fanden. Da ich mich in der Regel in Horrorspielen nur für den Singleplayer oder höchstens mal einen Koop-Durchlauf interessiere, wusste ich gar nichts über das Konzept von Agent Hunt.

Falls es euch ähnlich geht, könnt ihr im Video on Demand von Twitch-Streamer Elajjaz anschauen, welches Chaos dabei zustandekommen kann.

Der schwedische Streamer hat kurz vor dem anstehenden Release des neuen Teils Requiem die Leon-Kampagne gezockt und sich dabei von seinem Chat invaden lassen. Dabei wurde das Ganze natürlich völlig auf die Spitze getrieben. So blockierten die Untoten beispielsweise KI-Begleiterin Helena so, dass diese kaum mehr durchkam, um Leon zur Hand zu gehen.

Normalerweise dürfte es aktuell schwierig sein, überhaupt noch Personen zu finden, die in den Modus hineinspringen. Jedenfalls ist er aber eine witzige Ergänzung und zusätzliche Herausforderung, die gerade nach Abschluss einer Kampagne sicher für Abwechslung sorgen konnte. Die Zähigkeit der spielergesteuerten Monster wurden auch an den Schwierigkeitsgrad angepasst.

Allerdings griff der Modus auch nur für bestimmte Stages. Bosse konnten beispielsweise nicht von anderen Personen übernommen werden.

In den letzten Jahren hat Capcom bei der Hauptreihe auf Remakes und zwei neue Ableger mit frischer Hauptfigur gesetzt. In RE7 und Village stand die Winters-Familie im Mittelpunkt. Mit Requiem kehrt allerdings jetzt Leon als spielbarer Charakter zurück. Requiem erscheint am 27. Februar. Die Preview von Kollegin Eleen lest ihr oben.

Habt ihr RE6 gezockt und auch den Modus ausprobiert?