Der Vater dieses PC-Spielers kann einfach keine Daten löschen und hortet daher jahrelang Festplatten - jetzt hat er einen ganzen Haufen davon

SSDs sind gerade zwar sehr teuer, aber trotzdem gibt es eigentlich keinen Grund dafür, nicht auf die schnelleren Datenspeicher umzusteigen. Es sei denn, man kann sich einfach nicht von Festplatten und Daten trennen.

David Molke
14.03.2026 | 18:00 Uhr

Festplatten, so weit das Auge reicht! (Bild: reddit.comuserPretend-Wing-764) Festplatten, so weit das Auge reicht! (Bild: reddit.com/user/Pretend-Wing-764/)

Viele PC-Nutzer*innen sichern ihre Daten leider gar nicht. Es gibt aber auch das genaue Gegenteil, wie diesen Vater eines Reddit-Users. Der konnte sich offenbar nie von irgendwelchen Daten oder den Festplatten, auf denen sie gespeichert waren, trennen. Der Sohn zeigt jetzt die Sammlung.

Vater hat unzählige Oldschool-Festplatten, weil er "nicht an Daten löschen glaubt"

Vor einigen Jahren gab es einen großen Umschwung in der PC-Landschaft: Weg von klassischen HDDs, also Fesplatten, hin zu SSD. Die Solid State Drives sind deutlich schneller als die Hard Drives und haben sie mittlerweile eigentlich vollständig ersetzt.

Video starten 1:04:55 Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht

Ob der Vater des Reddit-Users Pretend-Wing-764 diesen Trend mitgemacht hat, wissen wir nicht. Fest steht aber, dass er seine alten Festplatten definitiv nicht weggeworfen hat. Im Gegenteil. Wie der Sohn berichtet, hat der Vater wohl nie wirklich irgendetwas gelöscht. Da häufen sich mit der Zeit natürlich große Datenmengen an.

Wenn die nicht verloren gehen sollen, müssen sie irgendwo gespeichert werden, und offenbar hatte der Vater immer wieder neue Festplatten zur Hand. Die scheint er regelrecht gehortet zu haben, wodurch eine stattliche Sammlung entstanden ist. Die könnt ihr euch hier anschauen:

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Der Sohn scherzt in dem Beitrag selbst, sein Vater habe wohl anscheinend gedacht, immer eine neue Festplatte zu brauchen, wenn er ein neues Windows installiert hat. Aber das dürfte so gar nicht der Wahrheit entsprechen, weil der Vater laut einem Kommentar seines Sohnes Computer-Engineering studiert haben soll.

Er dürfte also sehr genau gewusst haben, was er da tut. Allem Anschein nach wollte er sich eben einfach nur nicht von den Datenschätzen auf seinen Festplatten trennen. Was sich darauf nun für Daten befinden, bleibt leider unklar, und dem Sohn fehlen laut eigener Aussage auch die passenden Kabel, um die Festplatten anzuschließen und nachzusehen.

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Aber in den Kommentaren melden sich viele hilfreiche Menschen, die ihm beispringen und erklären, dass es kein Problem sei, im Onlinehandel seiner Wahl die passenden Adapter oder Kabel zu kaufen. Der Sohn bedankt sich dafür und dürfte dann höchstwahrscheinlich bald eine sehr ausgedehnte Reise in die Daten-Vergangenheit seines Vaters antreten.

Löscht ihr viele Daten, habt ihr auch noch irgendwo solche Festplatten rumfliegen und was ist da drauf?

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