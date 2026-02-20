Gemeinsam durch die Hardware Krise: Warum die RAM-Knappheit uns alle angeht

Die RAM-Krise hat den Tech-Bereich fest im Griff – und ein Ende ist nicht in Sicht. Aber trifft es wirklich nur PC-Gamer? Nein. Vom Handy bis zum Smart-Kühlschrank: Der Chip-Mangel ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. In diesem Talk gehen unser Hardware-Urgestein Nils Raettig und Tech-Redakteur Jan Stahnke nicht nur auf die steigenden Preise ein, sondern suchen gemeinsam mit der Community nach Auswegen.

Falls ihr noch weitere Fragen habt, beantwortet unser Tech-Team sie gerne Hier.

Das ist die Videoversion unseres GameStar Podcasts.

Was ist GameStar Talk?

GameStar Talk ist sozusagen die Videofassung des GameStar Podcasts und ein gemeinsames Angebot von GameStar, GamePro und MeinMMO. Wir wollen euch mit jedem Gespräch, mit jedem Video unterhalten und zugleich etwas Neues bieten: Neue Perspektiven, neue Einblicke, neues Wissen über Spiele und die Menschen, die sie entwickeln und spielen, sowie neue Seiten unserer Teammitglieder. Falls ihr Themenwünsche habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare!