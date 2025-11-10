Vater soll "PC des Kindes an der Wand anbringen" und nimmt das wörtlich - danach sind Frau und Kind sauer

Wall-Mounted PC, anyone? (Bild: reddit.com/user/CobblerOdd2876)

Die meisten PC-Spieler*innen stellen ihren Rechner auf den Boden oder auf den Schreibtisch. Nur die Allerwenigsten dürften auf die Idee kommen, das Case an die Wand hängen zu wollen – auch wenn es schön aussieht. In diesem Fall gab es eine entsprechende Anfrage, und der handwerklich begabte Vater hat nicht lange gefackelt. Allerdings war es eigentlich gar nicht der PC selbst, der an die Wand sollte.

Nein, in diesem Fall sollte nicht der PC, sondern eigentlich der Monitor an die Wand

Klare Kommunikation ist eine Kunst und kann Missverständnisse aus der Welt räumen. Andersherum kann es schnell zu Verwirrung kommen oder eben zu unerwünschten Ergebnissen.

Die Mutter des Kindes hatte jedenfalls etwas ganz anderes im Sinn, als sie den Vater bat, den "PC des Kindes an die Wand" zu hängen. Der Vater hat seine Frau allerdings ernst genommen und getan, worum er gebeten wurde.

Nach getaner Arbeit wollte der Vater stolz seine Arbeit präsentieren und hatte Frau und Kind zu sich gerufen. Die reagierten aber beide nicht wie erhofft, sondern waren sauer. Und zwar so richtig, wenn wir den Schilderungen des Mannes Glauben schenken wollen.

Die Ursache ist simpel: Eigentlich wollten Frau und Kind, dass der Monitor an die Wand gehängt wird.

Das Ziel hinter der Aktion war, mehr Platz auf dem Schreibtisch zu schaffen. Das wurde so wohl auch kommuniziert und wenn der PC vorher auf dem Tisch stand, ist das Endergebnis der latent schief gelaufenen Aktion natürlich irgendwie dasselbe. Auch wenn es etwas unorthodox wirkt und gewöhnungsbedürftig aussieht, so ein PC-Case an die Wand zu schrauben:

"Ich dachte, es war elegant, wenn auch etwas seltsam. Ich habe den externen Power-Knopf besorgt, einige lange Kabel kommen auch noch, das wird clean."

Wie dem auch sei: Der Vater hat auf Geheiß vieler Reddit-Kommentator*innen dann noch dafür gesorgt, dass der PC endlich nicht mehr so schräg an der Wand hängt.

Und ja, keine Sorge: Das Ganze soll äußerst sicher und fest hängen. Auch vom Gewicht her seien die Aufhängungen perfekt dafür geeignet, so eine Last wie diesen PC tragen zu können. Die Wand selbst habe er ebenfalls erst kürzlich neu gemacht.

Die Leute in den Kommentaren amüsieren sich prächtig. Teils über die etwas stumpfe Art des Mannes, die Ansage einfach nicht zu hinterfragen und auch nicht auf sein Bauchgefühl zu hören, dass das doch ein bisschen komisch ist. Teils aber natürlich auch über die Ehefrau, für die es offenbar keinen Unterschied zwischen dem PC und dem Monitor zu geben scheint.

Was hättet ihr in der Situation gemacht? Womöglich nochmal nachgefragt?