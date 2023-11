Dragon Ball: Alte Zeichnung von Akira Toriyama lässt Fans über Rückkehr von Super Saiyajin 4 in Daima spekulieren

Son Goku in seiner Super Saiyajin 4-Form aus Dragon Ball GT. (Bild: © Toei Animation)

Seit der Ankündigung der neuen Serie Dragon Ball Daima gibt es viele Spekulationen, welche Charaktere dort einen Auftritt haben könnten – und welche nicht. Neben dem Fehlen von Son Gohan im Trailer gibt es derzeit auch eine Debatte um den umstrittenen Super Saiyajin 4 sowie seine potentielle Rückkehr ins Dragon Ball-Universum.

Der Super Saiyajin 4 (SSJ4) gehört aufgrund seiner Herkunft aus Dragon Ball GT zu den umstrittensten Elementen in der Dragon Ball-Geschichte. Von den meisten Fans wird er nicht als echte Super Saiyajin-Form anerkannt, weil sie nicht von Akira Toriyama selbst entworfen wurde und somit nicht Kanon ist. Dennoch ist es eine beliebte und starke Form, die Fans gern wiedersehen würden.

Was ist der Super Saiyajin 4? Um die Form des SSJ4 zu erreichen, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

Ist die erste Verwandlung abgeschlossen, kann der Kämpfer, sofern er noch einen Affenschwanz besitzt, aus jeder anderen Stufe heraus die SSJ4-Form annehmen.

Das würde also wiederum voraussetzen, dass Son Goku seinen fehlenden Affenschwanz in Dragon Ball Daima wiedererlangen muss.

Der SSJ4 ist lediglich im Dragon Ball GT-Anime zu sehen und kam seitdem nicht wieder vor. Dragon Ball GT basiert weder auf dem Manga, noch war Akira Toriyama in besonderer Form in die Produktion der Serie involviert. Auch das Design des Super Saiyan 4 stammt nicht aus der Feder von Toriyama selbst, sondern war die Kreation des Zeichners Katsuyoshi Nakatsuru.

Toriyamas Zeichnung als Danksagung an Nakatsuru und das Dragon Ball GT-Team. (Bild: © Toei Animation)

Toriyama zeichnete den Super Saiyajin 4 jedoch später offiziell als Teil seiner Danksagung an den Zeichner Nakatsuru und das Dragon Ball GT-Team.

Twitter/X-User SupaChronicles zufolge hat die japanische Newsseite V Jump inzwischen auch das Team, das an Dragon Ball Daima arbeiten wird, bekannt gegeben. Hier ist der Tweet für euch:

Unter den aufgelisteten Namen wird Nakatsuru genau wie bei Dragon Ball GT wieder als Charakter-Designer genannt. Diesmal aber mit dem Unterschied, dass Akira Toriyama selbst stärker in die Serienproduktion involviert ist.

Die Handlung von Dragon Ball Daima erinnert Fans an die Geschichte von Dragon Ball GT, da Son Goku auch dort wieder klein geworden ist und später seinen Affenschwanz zurückerlangt hat. Die Debatte um die Rückkehr des Super Saiyajin 4 wurde damit erneut entfacht. Hier könnt ihr beispielsweise einen Kommentar von Reddit-User CoffeeNerdAlert lesen:

“Also ich habe einen anderen Redditor gesehen, der sagte, sie könnten die Schwänze wieder einführen… und ich habe realisiert… Goku hat nicht mit einem Schwanz angefangen als GT lief und als er zurück in ein Kind verwandelt wurde… und jetzt bin ich so: “Oh Gott, nein…”

Was ist, wenn sie so den SSJ4 wiedereinführen? Es würde sowieso keine Auswirkungen auf Super haben, es wäre von Toriyama selbst geschrieben. Es wäre eine Kanon-Transformation. Ich weiß, es gibt 50% Liebe und Hass dafür. Also bin ich neugierig, wie ihr das sehen würdet, wenn die das machen?”