Dragon Ball Super: Warum Trunks plötzlich blaue Haare hat und wie es dazu gekommen ist

Trunks Haarfarbe unterscheidet sich von Dragon Ball Z zu Dragon Ball Super. (Bild: © Toei Animation)

Im Dragon Ball-Universum existieren derzeit zwei unterschiedliche Arten von Trunks: Zum einen der kleine Junge aus der gegenwärtigen Zeitlinie, zum anderen der ausgewachsene junge Mann aus einer alternativen zukünftigen Zeitlinie. Beide Versionen tragen ihren Teil zur Geschichte und den Kämpfen bei, unterscheiden sich dabei aber nicht nur im Alter und der Zeitlinie, sondern auch in der Haarfarbe. Aber wieso eigentlich?

Während Zukunfts-Trunks in Dragon Ball Z violette Haare hat, erstrahlten sie in Dragon Ball Super blau, was Fans verwirrt. Die ganze Geschichte über seinen Stilwechsel geht aber tiefer als es auf den ersten Blick scheint.

Trunks wechselnde Haarfarbe hat mit Bulma zu tun

Bulma hat durchgehend blaue Haare im Anime ist somit anders als im Manga. (Bild: © Toei Animation)

Die kurze und einfache Erklärung für den Farbwechsel: Das Animationsstudio Toei Animation hat bei Dragon Ball Super die Designentscheidungen von Akira Toriyama aus dem Manga übernommen. Der wahre Grund für Trunks zwei verschiedene Haarfarben sind aber eigentlich Bulmas Haare.

Als kleine Hilfestellung haben wir die Haarfarbenwechsel hier einmal grob gegenübergestellt. DBZ Manga

- Jungen Trunks: violett (Baby)

- Zukunfts-Trunks: violett

- Bulma: blau, ab Kapitel 2 violett Super Manga

- Junger Trunks: blau

- Zukunfts-Trunks: blau

- Bulma: blau DBZ Anime-Serie

- Junger Trunks: violett (Baby)

- Zukunfts-Trunks: violett

- Bulma: blau Super Anime-Serie

- Junger Trunks: violett

- Zukunfts-Trunks: blau

- Bulma: blau

Wer den Dragon Ball Z-Manga aufmerksam seit dem ersten Band verfolgt hat, wird bemerkt haben, dass Bulmas Haare von Blau plötzlich auf Violett gewechselt sind. Das passierte jedoch nur im Manga, während der Anime Bulmas blaue Haare einfach beibehält.

Im späteren Verlauf der DBZ-Geschichte taucht Trunks aus der Zukunft auf, der im Manga violette Haare hat, um seine Verbindung zu Bulma zu symbolisieren.

Toei hat Trunks' violette Manga-Frisur jedoch aus unerklärlichen Gründen für den Anime übernommen, obwohl Bulmas Haare im Anime blau sind. Fans spekulieren, dass Toei somit die offensichtliche Verbindung zwischen Bulma und Trunks in der Anime-Adaption nicht spoilern wollte.

In Dragon Ball Super hat Zukunfts-Trunks einen Wiedereinstieg in die Anime-Serie, aber diesmal hat er blaue Haare, so wie Bulma. Das ist ein weiterer Wechsel, da Bulma und Trunks im Dragon Ball Super-Manga blaue Haare haben. Bei der Umsetzung hat Toei Animation das Charakter-Design von Akira Toriyama in Bezug auf die Verbindung der beiden demnach komplett übernommen.

Warum hat der kleine Trunks in der Anime-Serie von Dragon Ball Super trotzdem violette Haare?

Einen offiziellen Grund dafür nannte Toei Animation bislang nicht. Fans sind der Meinung, dass die Haarfarbe des kleinen Trunks eine Hommage an den Zukunfts-Trunks in Dragon Ball Z sind und als visuelle Unterscheidung zwischen den beiden Trunks aus verschiedenen Zeitlinien dient.

Der junge Trunks und der Zukunfts-Trunks haben unterschiedliche Haarfarben, aber keine weiß warum. (Bild: © Toei Animation)

Und was ist mit dem Film Super Hero? Es ist außerdem wichtig anzumerken, dass der junge Trunks aus der gegenwärtigen Zeitlinie in seiner erwachsenen Form im Film Dragon Ball Super: Super Hero die Haare blau und nicht mehr die violett hat.

Welche Haarfarbe ist eurer Meinung nach die bessere für Zukunfts-Trunks und wart ihr genauso verwirrt wie alle anderen?