Huch, hier stimmt doch was nicht! Versteckte PS5-Neuerung ändert die Ausschalt-Animation

PS5-Besitzer*innen bekommen es wohl wegen der PS5 Slim mit einer Mini-Änderung zu tun.

Die PS5 wird generalüberholt und erscheint bald in einem neuen Design, quasi eine PS5 Slim. Diese Hardware-Iteration bringt nicht nur einen neuen, kleineren Look des Geräts von außen und mehr Speicherplatz, sondern beeinflusst sogar die älteren Modelle. Es handelt sich dabei allerdings nur um ein sehr kleines Detail: Wir wissen jetzt nämlich, was ein kürzlich ausgerolltes Firmware-Update für alle PS5-Konsolen beinhaltet. Ihr bekommt eine neue Animation beim Ausschalten des Geräts zu Gesicht.

Darum geht's: Die PS5 erscheint in Zukunft nicht mehr so, wie wir sie kennen. Das Design und ihr Innenleben wurden überarbeitet, von Fans wird die neue Version der Konsole liebevoll PS5 Slim genannt. Unter anderem lässt sich jetzt zum Beispiel das Disk-Laufwerk abnehmen.

Update auch für PS5: Eigentlich könnte euch der Release einer neuen Version der PS5 kalt lassen, wenn ihr mit eurer Konsole nach wie vor zufrieden seid. Die PS5 Slim richtet sich ohnehin eher an Neukund*innen. Aber das aktuelle Firmware-Update sorgt nun dafür, dass trotzdem alle, die eine PS5 besitzen, die Veröffentlichung bemerken. Wenn auch nur bei einer einzigen Sache.

Neue Animation beim Ausschalten: Fahrt ihr eure PS5 jetzt herunter oder schickt sie in den Sleep-Modus, seht ihr eine kleine, aber feine Änderung. Bisher war die Silhouette der Konsole samt Lichtern zu sehen und wie sie ausgehen. Jetzt fehlt aber die markante Form der PS5 und es bleiben nur noch die beiden Lichtstreifen übrig.

So sieht das dann aus:

Also keine Sorge: Falls ihr euch schon gefragt haben solltet, ob irgendetwas mit eurer PS5 nicht stimmt, können wir Entwarnung geben. Es handelt sich nicht um einen Fehler, sondern ein offensichtlich beabsichtigtes Update.

Aber wieso das Ganze? Die Erklärung dürfte mit der neuen PS5 "Slim" begründet sein. Um den Design-Unterschied nicht abbilden zu müssen, wurde einfach der gesamte Look für alle geändert. Das Betriebssystem bleibt bei der neuen PS5 dasselbe, aber das Design ändert sich. Sieht die Animation überall gleich aus, muss nicht extra mit einbezogen werden, dass es Unterschiede gibt.

Hier seht ihr mehr über die neue PS5-Fassung:

Wann kommt die neue, kleinere PS5? Es dauert wohl noch eine Weile. In den USA soll der Release diesen Monat erfolgen. Einige wenige Händler listen die PS5 Slim sogar schon, im offiziellen Sony-Store gibt es sie aber noch nicht. Wann das Gerät in Deutschland auf den Markt kommt, wurde offiziell noch nicht bekannt gegeben. Womöglich müssen wir uns noch bis nächstes Jahr gedulden.

Wie denkt ihr über die PS5 Slim und ist euch die Änderung beim Ausschalten der PS5 auch schon aufgefallen?