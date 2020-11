PS5 - Wir ihr die Konsole ausschaltet und den Ruhemodus einstellt

Wir kennen es alle: Neue Konsole eingeweiht, das erste Mal angeschaltet ... und wie geht das Ding jetzt wieder aus? Bei der PlayStation 5 funktioniert das Herunterfahren im Grunde genauso bequem wie bei der PS4, aufgrund der neuen Benutzeroberfläche kann die dezente Bedienschaltfläche aber schnell übersehen werden. Wir zeigen euch, wie ihr die Konsole richtig ausmacht, neu startet oder in den Ruhemodus versetzt.

PS5 abschalten - mit dem Controller direkt über die UI oder per Aus-Taste an der Konsole

Ausschalten/Ruhemodus/Neustart direkt über den Controller: Drückt einmal kurz auf den Home-Button des DualSense (Das ist der Knopf in Form des PlayStation-Symbols zwischen den beiden Analog-Sticks) und am unteren Bildschirmrand erscheint das Kontroll-Center/die Bedienschaltfläche. Geht ganz nach rechts auf das Power-Symbol und klickt auf PS5 ausschalten, um sie herunterzufahren. Zudem könnt ihr die Konsole hier in den Ruhemodus versetzen oder neu starten.

Was bringt der Ruhemodus auf der PS5?

Wählt ihr die Ruhemodus-Option, fährt die Konsole nicht herunter, sondern wechselt in den Energie-Sparmodus. Währenddessen könnt ihr euren Controller an der PS5 laden. Zudem kann die Konsole Updates und Spiele herunterladen.

PS5 ausschalten/in Ruhemodus versetzen über den Power-Knopf an der Konsole

Alternativ lässt sich die Konsole ganz klassisch ausschalten, in dem ihr auf den Power-Knopf drückt, der sich an dem Gerät selbst befindet.

Power-Knopf lang drücken, bis es einmal piept: Ruhemodus

Power-Knopf lang drücken, bis es das zweite Mal piept: Ausschalten

Wo ist der Powerknopf an der Laufwerk-PS5? Dieser befindet sich unten, wenn ihr die PS5 vertikal aufgestellt habt, und links, wenn ihr sie horizontal platziert. Bei dem anderen Knopf darüber bzw. rechts daneben handelt es sich um die Eject-Taste, mit der ihr Discs manuell herausholt.