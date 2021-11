Victrix Gambit Wireless im Test: Ein günstiges Headset für lange Multiplayer-Nächte

Die Marke Victrix machte sich in jüngster Vergangenheit im eSport einen Namen. Arcade-Sticks fanden in der Fighting-Game-Community Anklang, als langjähriger Shooter-Spieler sind sie mir vor allem Headset-Sponsorings einiger Teams ins Auge gefallen. Neben der höherpreisigen Pro-Reihe steht nun mit den Gambit-Produkten eine günstige Alternative für Einsteiger bereit, deren Stärken ich vorrangig, wie sollte es bei der Historie auch anders sein, in Multiplayer-Titeln verorte.

Verarbeitung und Tragekomfort

Auf den ersten Blick wirkt das Victrix-Headset solide konstruiert. Klar, wir müssen in dieser Preiskategorie vornehmlich mit Plastik Vorlieb nehmen, klapprig fühlt es sich deswegen aber nicht an.

Außerdem ist das Design des Gambit Wireless für ein Gaming-Headset recht dezent. Das gesamte Gehäuse ist in schlichtem Schwarz gehalten, eine RGB-Beleuchtung wurde nicht verbaut. Kunstlederpolster vermitteln Wertigkeit, auch das Kopfband wurde damit bestückt.

Besonders der Schaum in den Ohrpolstern sorgt für ein angenehmes Tragegefühl, ich als Brillenträger konnte das Headset viele Stunden ohne Druckgefühl nutzen. Der Anpressdruck fällt zudem recht niedrig aus, weshalb das Headset Käufer*innen mit größerem Kopf keine Schwierigkeiten bereiten sollte.

Lieferumfang

Systemkompatibilität

Da ich Multiplayer-Titel größtenteils auf der Xbox spiele, habe ich die Variante für Microsofts Systeme getestet. Die jeweiligen Headset-Modelle für Xbox und PlayStation lassen sich ausschließlich auf den Plattformen kabellos verwenden, für die sie konzipiert wurden.

Dem Headset liegt zusätzlich ein Klinkenkabel bei, mit dem ihr das Gambit-Headset problemlos an einem PC, einem Smartphone und allen aktuellen Controllern nutzen könnt. Die Kabelverbindung deaktiviert allerdings die Lautstärkeregler an den Seiten.

Bei einer kabellosen Nutzung verbindet sich das Headset über eine Funkverbindung mit einem USB-Adapter, Bluetooth beherrscht das Victrix Gambit Wireless nicht. Auch die gleichzeitige Nutzung von zwei Geräten ist nicht möglich - bei Anschluss des Klinkenkabels wird die kabellose Quelle deaktiviert.

Einrichtung

Der Anschluss an die Xbox gestaltete sich problemlos, entgegen der beiliegenden Anleitung musste ich nicht erst Kopfhörer und Sender miteinander koppeln. Glücklicherweise, denn die Synchronisationstaste wurde in einem derart schmalen Loch versteckt, dass ich sie selbst mit dem Draht einer Büroklammer nicht erreichen konnte.

Dolby Atmos ist Teil des Pakets, aber nur auf der Xbox: Victrix liefert eine lebenslange Lizenz für Dolby Atmos for Headphone mit, ihr müsst euch lediglich die Dolby Access-App aus dem Store herunterladen, das Headset in der App freischalten und Dolby Atmos im Systemmenü als Ausgabe festlegen. Auf der PlayStation fällt die Unterstützung weg, dafür springt Sonys eigenes, kostenfreies 3D-Audio-Format in die Bresche.

Klangbild beim Spielen

Die ohrumschließenden Kopfhörer boten in Spielen das beste Klangerlebnis. Besonders in den Multiplayer-Modi von Gears 5, Halo 2 Anniversary und Splitgate stellte ich schnell fest, worauf das Augenmerk der Ingenieure von Victrix lag: signalisierende Sounds, die eine Reaktion des Spielers erfordern, also Schüsse, Schritte oder der Aufprall einer Granate. Es ließ sich jederzeit klar heraushören, wo sich Gegner befinden, dank Dolby Atmos auch in der Höhe. Distanzen ließen sich ebenfalls hervorragend einschätzen.

In ruhigen Spielen mit wenigen brachialen Szenen und dezenter Musikuntermalung, etwa Alan Wake Remastered oder The Ascent, hatte ich ebenso Spaß mit dem Headset. Bässe knallen ordentlich rein, dominieren das Klangbild aber nicht. Dreht die Akustik des Spiels jedoch auf, wird deutlich, dass das Headset viele Mitten sehr leise wiedergibt und nahezu alle Höhen dämpft.

Spielt ihr viele Multiplayer-Spiele, ist das ein sehr guter Aspekt, da spielrelevante Töne hervorgehoben und alle weiteren Details in den Hintergrund gestellt werden. Kinoähnliche Erlebnisse können sich je nach ihrer akustischen Gestaltung aber nicht gänzlich entfalten.

Keine echte Turniertauglichkeit: Eine geschlossene Bauweise soll Kopfhörer besser abschirmen, die Dämmung beim Victrix Gambit Wireless fällt jedoch relativ lasch aus. Stimmen aus der Nachbarwohnung konnte ich noch immer klar hören, ich kann mir aus eigener Erfahrung daher nur schwer vorstellen, dass der Lärm einer echten Turnierumgebung effektiv abgeblockt wird.

Klangbild bei der Multimedia-Nutzung

Filme und Musik bringen die Schwächen des Headsets deutlich hervor. Für den Test habe ich mir die spektakulärsten Szenen in Mad Max: Fury Road, Blade Runner 2049 und 1917 herausgesucht und die Tonspuren für Dolby Atmos bzw. DTS:X von den dazugehörigen Apps umwandeln lassen. Das Victrix-Headset kann in sämtlichen Testszenarien keine Räumlichkeit aufbauen, Highlights fehlt es massiv an Druck und Volumen.

Ähnlich verhält es sich beim Musikhören. Eine Vielzahl an Genres von Metalcore bis Dream Pop feuerte das Headset in Richtung meines Gehörgangs, mit eingeschaltetem DTS Headphone:X ließ sich die Positionierung der Instrumente aber nur schwer zuordnen.

Eine Deaktivierung der Raumklangsimulation sorgte sowohl bei den Filmbeispielen als auch beim Musikhören für eine Besserung, es scheint als könne das Headset feine Nuancen in einem breiten Frequenzspektrum nicht wirklich gut herausarbeiten.

Mikrofon

Bei kabelloser Übertragung zur Xbox und zum PC war ich gut verständlich, die eigene Stimme verliert jedoch stark an Volumen. Leider ein wenig mehr als bei konkurrierenden Headsets, weshalb ich das Mikrofon des Victrix Gambit Wireless am ehesten im Mittelfeld platzieren würde. Victrix wirbt zudem mit der Filterung von Hintergrundgeräuschen, was in der Tat prima funktionierte, nur selten störte das Klacken meines Controllers oder ein Mausklick den Sprachchat.

Damit ihr einen besseren Eindruck von der Aufnahmequalität erhaltet, habe ich hier ein Beispiel für euch:

Im Verbund mit dem DualSense-Controller fiel allerdings auf, dass das Mikrofon bei verkabeltem Betrieb ein wenig übersteuert. Greift daher nur in Ausnahmefällen darauf zurück.

Funkreichweite und Akkulaufzeit

Da es sich um eine herkömmliche Funkverbindung handelt, wird diese beim Verlassen des Raumes schnell instabil. In meiner Altbauwohnung konnte ich mich zwar im angrenzenden Flur und auf dem Balkon frei bewegen, beim Betreten eines anderen Raumes brach die Verbindung jedoch ab.

Der Signalton beim Verlust der Verbindung war sehr schrill und laut, wie auch alle anderen Signaltöne des Headsets. Solltet ihr sehr empfindlich auf hohe Geräusche reagieren, empfiehlt sich das Victrix Gambit nur begrenzt.

Ganze 18 Stunden könnt ihr das Headset kabellos nutzen, es dauerte ungefähr dreieinhalb Stunden, um es vollständig wieder aufzuladen. Informiert wird über die verbleibende Akkuladung aber nicht, lediglich ein lautes Piepen weist darauf hin, dass das die Batterie in wenigen Minuten leer ist.

Pro guter Sound in (Multiplayer-)Spielen

Contra wuchtige Szenen können sich nicht komplett entfalten
für Multimedia zu unausgewogener Klang
Akkustand lässt sich nicht einsehen
trotz geschlossener Bauweise geringe Dämmung
kein Bluetooth
geringe Funkreichweite

Fazit: Victrix’ Einsteigerklasse fehlt es an Vielseitigkeit, die präzise Ortung funktioniert in Multiplayer-Spielen aber perfekt.