'Das hätte bei mir ein Trauma verursacht' - Voldemorts Design in den Harry Potter-Filmen wurde geändert, weil es zu schrecklich aussah

Bevor Voldemort im ersten Film so ausgesehen hat, wurde noch ein monströseres Gesicht in Betracht gezogen.

Sobald das Wetter kälter und die Decke zu Hause umso verlockender wird, bietet sich das Eintauchen in die kindliche Harry-Potter-Welt an. Harry Potter und der Stein der Weisen ist dabei sowohl in Buch- als auch Film-Form als erstes Werk der Reihe eine gute Idee für den Einstieg. Vor allem beim Film sind wir froh, dass in der Produktion eine Änderung unternommen wurde, die den Stoff vieler Albträume rausgestrichen hat.

Voldemort-Design wurde in den Filmen überarbeitet und harmloser gemacht

In Harry Potter und der Stein der Weisen trägt der ängstliche Professor Quirrel einen Turban. Während die Schüler*innen von Hogwarts darüber rätseln und Witze reißen, dass Quirrel diesen Turban seit einer unangenehmen Begegnung mit einem Vampir trägt, befindet sich in Wahrheit Lord Voldemorts Gesicht dahinter.

Während Voldemort im ersten Harry-Potter-Film schon unheimlich und nicht ganz menschlich aussieht, ist das eine deutliche Verharmlosung im Vergleich dazu, was die Produzent*innen zuerst im Sinn hatten. Die ursprüngliche Idee wurde schließlich gestrichen, weil sie als zu gruselig für das (kindliche) Publikum angesehen wurde.

In diesem Reddit-Thread von User HORROR_VIBE_OFFICIAL könnt ihr sehen, wie Voldemorts Gesicht an Quirrels Hinterkopf ursprünglich angedacht war:

Das ist auf den Bildern zu sehen: Während die beiden unteren Bilder die ursprüngliche Voldemort-Maske für Harry Potter und der Stein der Weisen zeigen, könnt ihr darüber einen Vergleich dazu sehen, wie Voldemort in den späteren Filmen mit diesem schrecklichen Gesicht ausgesehen hätte. Dabei handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Bildbearbeitung, die lediglich zur Veranschaulichung dient.

Voldemort mit Schlangengesicht ist gar nicht mal so abwegig

Wenn ihr die Filme geschaut oder die Bücher gelesen habt, dürfte euch Voldemorts schlangenartiges Aussehen aus dem ersten Design nicht unbekannt vorkommen. Schließlich kehrt Voldemort in Harry Potter und der Feuerkelch ohne Nase zurück.

Das sorgt einerseits für Memes im Internet, passt andererseits zu seinem schlangenartigen Aussehen in den Büchern. Das ist wiederum ein äußerlich sichtbares Symbol dafür, dass Voldemort mit der Erschaffung der Horkruxe seine Menschlichkeit verloren hat.

Seid ihr froh, dass dieses Voldemort-Design es nicht in die Filme geschafft hat, oder hättet ihr es gerne noch monströser gehabt?