Vor One Piece: Eiichiro Oda hat früher kultige Kinderbuch-Charaktere gemalt – hättet ihr gewusst, welche?

Mangaka Eiichiro Oda hat mehr als nur One Piece gezeichnet.

Wenn Anime-Fans den Namen Eiichiro Oda hören, dürfte so ziemlich jeder von ihnen an die Serie One Piece denken, mit dem der Mangaka bekannt geworden ist. Das ist auch nicht verwunderlich, denn seit 1997 ist Oda voll und ganz mit One Piece beschäftigt und hatte vorher nur den One Piece-Vorgänger Romance Dawn und die Kurzgeschichtensammlung Wanted! veröffentlicht.

Das heißt aber natürlich nicht, dass der Mangaka abseits davon nichts gemalt hat. In einem Sammelband mit jeder Menge colorierten Bildern von Eiichiro Oda finden sich nämlich auch einige Charaktere aus berühmten Kinderbüchern.

One Piece-Erfinder malte Pinocchio, Alice im Wunderland und Co.

Die Bilder stammen aus dem Sammelband "One Piece Color Walk 1", der jede Menge Artworks des Zeichners enthält. Mit dabei sind auch ältere Bilder, die Oda gemalt hat, bevor One Piece gestartet ist.

Darin können wir unter anderem bekannte Kinderbuch-Charaktere sehen: Alice und das weiße Kanninchen aus Alice im Wunderland, Pinocchio und Geppetto aus Die Abenteuer des Pinocchio und Dorothy, der Blechmann, die Vogelscheuche und der feige Löwe aus Der Zauberer von Oz.

Die Charaktere sind dabei im typischen Anime-Stil von Eiichiro Oda gehalten, aber trotzdem leicht zu erkennen. Hier könnt ihr euch die Bilder einmal anschauen:

Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass Oda in Zusammenhang mit einer westlichen, animierten Serie steht. Auch zu den Inspirationen von One Piece selbst zählte nämlich eine bekannte Anime-Serie, die von ZDF in Auftrag gegeben wurde:

In dem Sammelband sind natürlich auch noch jede Menge anderer Bilder von Eiichiro Oda zu sehen. Viele davon zeigen frühe One Piece-Zeichnungen, aber auch so manch anderen Charakter des Zeichners. Mit dabei ist auch Ryuma, der Hauptcharakter von Odas Kurzgeschichte Monsters, die bald ihre eigene Anime-Adaption bekommt: Im Januar 2024 startet die Serie auf Netflix.

Kanntet ihr diese Illustrationen bereits und welche Charaktere würdet ihr noch gerne in Eiichiro Odas Stil sehen?