PS Plus-User baut sich eigenes Tool, will damit per Datenanalyse voraussagen, wann Spiele im Abo landen

Bald müsst ihr euch nicht mehr Fragen, was bald bei PS Plus erscheint.

Ein Hobby-Programmierer hat ein kleines Projekt gestartet, mit dem er versucht abzuschätzen, wann Spiele bei PS Plus, Game Pass oder Epic-Giveaways landen könnten. Ob das wirklich funktioniert steht dann aber auf einem anderen Blatt. Einer ersten GTA 6-Vorhersage würden wir aber gerne glauben.

Ein kleines Projekt über Machine Learning soll Spielern helfen

Im Subreddit r/PlayStationPlus zeigt ein Spieler sein jüngstes Projekt: Ein Web-Tool, das anhand historischer Daten berechnet, wann bestimmte Spiele theoretisch kostenlos auf PS Plus, im Game Pass oder im Epic Games Store auftauchen könnten, um sich so kurz vorher Käufe zu sparen. Keine Insider-Infos, kein Leak – nur ein spielerisches Experiment auf Datenbasis.

Dafür hat der Entwickler Machine-Learning-Modelle mit Daten von 2010 bis 2025 gefüttert. Berücksichtigt werden Publisher-Gewohnheiten, bisherige Verfügbarkeit und Metacritic-Wertungen. Die Spielinfos stammen von RAWG.io, einer Community-Datenbank.

Das Ergebnis: Ein Tool, das einschätzt, ob ein Titel eher "bald", "in über 12 Monaten" oder "nie" erscheinen könnte.

Wer das Tool ausprobiert, merkt schnell: Hier steckt zwar Mühe drin, aber eben kein echtes Wahrsagen. Einige Vorhersagen sind etwas… kreativ. So stellte ein Nutzer fest:

GTA 6 auf PS Plus noch vor Release. Das ist ja klasse /s

Der Entwickler klärte daraufhin auf, dass das Tool hier schlicht GTA 5 falsch zugeordnet hat und deshalb GTA 6 „vorzog“. Nach einem Fix steht dort nun die schmerzhafte, aber ehrliche Einschätzung: "Wahrscheinlich nie".

Auch sonst ist die Glaskugel manchmal trüb. Ein anderer Nutzer scherzte:

Hab ein paar Spiele ausprobiert und bei allen kam entweder 'niemals' oder 'frühestens in 12 Monaten' raus. Hat jemand Tipps, wie man in den Winterschlaf geht, so wie Bären? Wie Green Day schon sagte: Weckt mich auf, wenn der September endet.

Dazu kommt: Ein Machine-Learning-Modell ist immer nur so gut wie die Daten, die man ihm füttert. Und die sind bei Publisher-Deals, zeitlichen Exklusivrechten oder spontanen Marketing-Aktionen schlicht kaum vorhersehbar.

Am Ende bleibt es also eher ein spielerischer Blick in die mögliche Zukunft, mehr nicht. Aber vielleicht ändert sich das ja doch nicht irgendwann einmal.

Welche Spiele würdet ihr als erstes durch das Vorhersage-Tool jagen?