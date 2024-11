Die Gummibärenbande kennt jedes Kind der 90er, doch diese Disney-Serie ist am selben Tag gestartet und ihr habt sie sicher schon komplett vergessen oder gar noch nie von ihr gehört

Erinnert ihr euch noch an die Wuzzles? (Quelle: Reddit)

Besonders späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren veröffentlichte Disney eine erfolgreiche und bis heute beliebte Cartoon-Serie nach der anderen. DuckTales, Chip und Chap oder die Gargoyles kennen so ziemlich alle, die in dieser Zeit aufgewachsen sind.

Der Urvater all dieser Serien und der erste TV-Cartoon von Disney war die allseits beliebte Gummibärenbande. Als die am 14. September 1985 zum ersten Mal in den USA ausgestrahlt wurde, lief am selben Abend aber noch eine Disney-Serie, die heute allerdings kaum mehr jemand kennt. Vorhang auf für The Wuzzles!

Das waren die Wuzzles

Die namensgebenden Wuzzles sind kleine Fabelwesen, die jeweils Eigenschaften von zwei unterschiedlichen Tierarten aufweisen und zusammen auf einer bewaldeten Insel leben. Das waren die Bewohner*innen der Insel:

Bumblelion: Halb Löwe und halb Hummel

Halb Löwe und halb Hummel Butterbear: Halb Bär und halb Schmetterling

Halb Bär und halb Schmetterling Eleroo: Halb Elefant und halb Känguruh

Halb Elefant und halb Känguruh Moosel: Halb Elch und halb Seehund

Halb Elch und halb Seehund Hoppopotamus: Halb Kaninchen und halb Flusspferd

Halb Kaninchen und halb Flusspferd Rhinokey: Halb Nashorn und halb Affe

Halb Nashorn und halb Affe Tycoon: Halb Tiger und halb Waschbär

Halb Tiger und halb Waschbär Fido: Halb Hund und halb Hahn

Ihnen gegenüber stehen Croc - halb Krokodil und halb Dinosaurier - und seine Bande aus Fieslingen. Sie versuchen, die Wuzzles um ihr Glück zu betrügen, scheitern dabei aber jedes Mal. Die Bande lebt am Rand der Insel in einem gestrandeten Schiff.

Die Wuzzles leben im Land of Wuz, einer Stadt in der Mitte der Insel, wo sie gemeinsam Abenteuer erleben. Die Stadt beherbergt ein Theater und eine Bar und in den umgebenden Wäldern leben viele weitere wilde Wuzzles, die allerdings nicht sprechen können. Außerhalb des Land of Wuz gibt es auch noch die Filmstadt Hollywuz, in der unter anderem der Regisseur Steven Sealburgh (eine Parodie auf Steven Spielberg) Filme aus unterschiedlichen Genres produziert.

Hier könnt ihr euch das Intro der Wuzzles anschauen:

Was wurde aus den Wuzzles?

Leider wurde von den Wuzzles nur eine Staffel mit insgesamt 13 Episoden produziert. Eine zweite Staffel war schon geplant, wurde aber nie umgesetzt. Der Sender CBS war mit den Quoten der ersten Season nicht zufrieden. Zudem verstarb auch während der Produktion der Synchronsprecher Bill Scott, der der Figur Moosel seine Stimme geliehen hatte.

In der Folge wurde die Serie nochmal auf dem Sender ABC ausgestrahlt, viel besser lief es dort allerdings auch nicht. In Großbrittanien kamen die Wuzzles überraschend gut an, auch wenn der Erfolg anderer Disney-Cartoons auch auf der Insel nie erreicht werden konnte. In Deutschland waren die Wuzzles nie im Fernsehen zu sehen. Eine Folge der Serie lief allerdings 1986 als Vorfilm zu Peter Pan im Kino. Heute sind die Wuzzles größtenteils vergessen, obwohl sie eigentlich ein wichtiger Teil der Entwicklung der Cartoons waren.

Kennt ihr die Wuzzles und habt ihr die eine Folge möglicherweise sogar im Kino gesehen?