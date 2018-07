Der nächste Filmabend wird lang - Wählt aus über 100 Filmen 3 Blu-Rays für nur 30€

3x Blu Ray für nur 30€

In der Regel kostet eine Blu-Ray zwischen 14,99€ und 27,99€. Man kann also gerne mal einen Fuffi in die Hand nehmen um sich für den nächsten Filmabend einzudecken. Natürlich kommt es auch stark darauf an welche Filme man aussucht. Media Markt bietet derzeit 3 Titel im Paket für 30€ an und hat dabei eine erstaunliche Auswahl von über 100 Filmen.

Jeder Film-Geschmack ist anders, aber hier ist wirklich für jeden was dabei. Neben etwas älteren Filmen sind auch echte Klassiker dabei, bei denen es sich wirklich lohnt das Erlebnis nochmal auf UHD 4K nachzuholen. Achtet darauf, dass ihr 3 Filme auf einmal auswählt und erst dann auf "Warenkorb" klickt.

Das sind unsere Lieblings-Picks

World War Z

Der Marsianer - Rettet Mark Watney

Pets

300: Rise of an Empire

IMAX - Deep Sea 3D

Zur 3x Blu-Ray nur 30€ Aktion

Den passenden Fernseher gleich dazu

Um Blu-Rays überhaupt genießen zu können braucht man natürlich einen dazugehörigen Fernseher der UHD 4K fähig ist. Wie es der Zufall will schafft Media Markt auch hier für Abhilfe. Der LG 50UK6470PLC LED TV ist erstklassig und von 709€ auf nur 499€ reduziert.

Produkttyp: LED TV

Bildschirmform: Flat

Bildschirmdiagonale (Zoll): 50 Zoll

Bildqualität: UHD 4K

Bildwiederholungsfrequenz: True Motion 100

SMART TV: Ja

Empfangsarten: DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2

LG 50 Zoll UHD TV Fernseher 499€ (statt 709€)

Weitere Media Markt Angebote des Wochenendes

SAMSUNG Galaxy S8+ 64 GB 549€ (statt 899€)

Acer Aspire 3 399€ (statt 499€)

TOSHIBA Canvio Basics, externe 3 TB HDD 69€ (statt 99€)