Assassin's Creed Red heißt jetzt Shadows: Ubisoft veröffentlicht neuen Teaser und verrät, wann wir mehr erfahren

Aus Assassin's Creed Codename Red wird jetzt offiziell Assassin's Creed Shadows.

Das nächste Assassin's Creed war lange Zeit nur unter dem Projektnamen Codename Red bekannt. Ab sofort dürft ihr euch an den Namen Assassin's Creed Shadows gewöhnen. Die Namensänderung und wann der große Reveal erfolgt, wurde soeben seitens Ubisioft offiziell mit einem weiteren Teaser enthüllt.

Den neuen Teaser zu AC Shadows könnt ihr euch hier anschauen:

Wann erfolgt der Reveal von Assassin's Creed Shadows?

Die Infolage zu Shadows war bislang noch recht dünn. Das wird sich jedoch in wenigen Stunden durch einen Cinematic-Trailer ändern, wie Ubisoft soeben via X verriet.

Datum der Enthüllung: Mittwoch, der 15. Mai

Mittwoch, der 15. Mai Uhrzeit der Enthüllung: Um 18:00 Uhr deutscher Zeit

Mysteriöser Zahlencode veröffentlicht: Schaut man sich den neuen Produkteintrag von AC Shadows im Ubisoft Store an, fällt zudem ein rotes Bild mit einer Zahlenfolge auf. Was sie bedeuetet, wird die Ubisoft-Community sichern in den folgenden Stunden entschlüsseln. Falls ihr miträtseln wollt, hier der Screenshot:

Was wir bereits über AC Shadows wissen

Wie wir bereits seit einem ersten Teaser zu Shadows wissen, spielt Assassin's Creed Shadows im feudalen Japan und soll laut glaubhaften Gerüchten erneut auf zwei Hauptfiguren setzen – genauer eine Kunochi (weiblicher Ninja) namens Naoe und einen männlichen afrikanischen Flüchtling und Samurai namens Yasuke.

Alle weiteren Infos und Gerüchte findet ihr hier zusammengefasst im Artikel:

Wann AC Shadows grob erscheint, ist ebenfalls bekannt. So wird das Actionspiel laut Ubisofts Quartalsbericht bis März 2025 veröffentlicht. Mit Blick auf die vorherigen Serienteile ist daher ein Release gegen Ende 2024 überaus wahrscheinlich.

Erstes Gameplay soll es laut Gerüchten übrigens am 10. Juni während einer Ubisoft Forward geben. Wir halten euch bei allen Neuigkeiten rund um Shadows natürlich auf dem Laufenden.

Eure Meinung zum neuen Teaser ab in die Kommentare. Freut ihr euch bereits auf Shadows oder kommt das Japan-Setting mittlerweile zu spät?