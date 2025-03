Wanderstop hat eine richtig einfache Platin: Alle Trophäen im neuen Spiel des Stanley Parable-Machers

Wanderstop hat kryptische Trophäen, aber sie sind trotzdem einfach zu kriegen.

Das neue Spiel des Stanley Parable-Entwicklers heißt Wanderstop und bringt auf PlayStation, Xbox und Steam wieder eine Liste von Trophäen bzw. Achievements mit. Wenn ihr alle davon haben wollt, macht es euch das Adventure ziemlich leicht.

Leider können wir euch aktuell nicht exakt sagen, wann genau die Achievements verteilt werden, aber das ist auch gar nicht so wichtig. Die Beschreibungen der einzelnen Aufgaben wirken wie Rätsel, das spielt allerdings kaum eine Rolle.

Keine normalen Achievements

Beim Durchspielen für unseren Test zu Wanderstop haben wir nämlich alle Trophäen automatisch im Laufe des Spiels bekommen. Ihr müsst nur das Spiel beenden, was ungefähr 8 Stunden Spielzeit bei sehr geringer Herausforderung bedeutet.

Das Besondere ist, dass die Challenges an offenbar vollkommen zufälligen Momenten aufgeploppt sind. Wir konnten jedenfalls kein klares Muster erkennen. Vermutlich werden die Achievements basierend auf Faktoren wie dem Kapitel-Fortschritt und der bisherigen Spielzeit verteilt und das passt auch wunderbar zum Spiel.

In Wanderstop geht es nämlich viel um die Frage, wie sinnvoll es ist, sich für ein selbst gestecktes Ziel aufzuopfern und wann es vielleicht besser ist, einfach mal zur Ruhe zu kommen. Wenn wir nicht wissen, wann eine Trophäe verliehen wird, können wir sie auch nicht gezielt jagen und uns damit stressen. Verpassen tut aber trotzdem niemand etwas.

Alle Trophäen und ihre Beschreibungen

Nach Innen Trotz aller dieser Fehlschläge lade ich dich weiter nach innen ein. Dein Augenblick Du warst nicht bereit, aber es dennoch dein Augenblick. Beide Teile Und dann, als die beiden Teile nicht verschmolzen, eine Einsicht. Belohnt Die Hingabe, der Einsatz, sie werden sicher belohnt. Das müssen sie. Edel und vergeblich Ein edles und vergebliches Unterfangen, viel Glück. Endlich Endlich. Frieden. Zufriedenstellend Zufriedenstellende Zahlen, aber wir müssen dich entlassen. Eisernes Ja Ja zu allem, all zu dem, das eiserne Ja. Was gebraucht wird Er, der von dem angezogen wird, das gebraucht wird, ohne offenbar zu sein. So viel Zeit Alles wird gut. Duhast so, so viel Zeit. Ihr Geschenk Sie verwendeten ihr Geschenk gegen sie.

1:52 Stanley Parable-Macher überraschen mit einem süßen Cozy Game, aber natürlich gibt's einen Twist

Autoplay

Früher war alles anders

Die kryptischen Beschreibungen passen sehr gut, wenn wir uns vor Augen führen, dass Davey Wreden hier Regie führte. Sein wohl bekanntestes Spiel The Stanley Parable ließ die Community damals auch schon verwirrt zurück, ging allerdings noch einige Schritte weiter.

Im schrillen Adventure um den Büro-Mitarbeiter Stanley drehte nämlich nicht nur das abgedrehte Gameplay, sondern auch die Trophäen-Liste ganz schön am Rad. Wer hier Platin haben will, sollte sich auf jeden Fall vorher informieren, was ihn erwartet.

Eine Aufgabe verlangt beispielsweise, das Spiel zu starten und dann zehn (!) Jahre lang nicht mehr zu spielen. Hierfür könnt ihr immerhin die Zeit an eurem PC oder eurer Konsole verstellen. Oder ihr müsst über 100 Mal an eine Tür klopfen, das Spiel in 4:22 Min speedrunnen oder 24 Stunden an Dienstagen zocken.

Eine kreative Liste war das damals auf jeden Fall. Die Platin in Wanderstop bekommt ihr aber wesentlich leichter.