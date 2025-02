Warner Bros. cancelt Wonder Woman-Spiel und schließt legendären Shooter-Entwickler

Das Action-Adventure zur beliebten DC-Figur Wonder Woman wurde eingestellt.

Wonder Woman hätte das God of War der Superhelden-Spiele werden können, jetzt wurde das Spiel von Warner Bros. eingestellt. Weit schlimmer wiegt jedoch, dass der Publisher im gleichen Zug drei Entwicklerstudios geschlossen hat. Darunter mit Monolith Productions einen der legendärsten Shooter-Entwickler aller Zeiten. (via Bloomberg)

Monolith Productions wird nach 31 Jahren geschlossen

Wer Anfang der 2000er gute und vor allem innovative Shooter spielen wollte, kam an Monolith Productions nicht vorbei. Aliens vs. Predator 2, F.E.A.R und Condemed sind hier etwa zu nennen. Davon ab war der Entwickler aber auch für Spiele wie No One Lives Forever und nicht zuletzt für Mittelerde: Mordors Schatten und Mittelerde: Schatten des Krieges verantwortlich.

Seit 2021 ist bekannt, dass das Studio an einem Wonder Woman-Spiel arbeitet – oder besser gesagt gearbeitet hat. Seit Dienstagabend wissen wir nämlich, dass Monolith geschlossen und das Spiel gecancelt wurde.

Gründe zur Einstellung: Wie aus einem Report von Bloomberg (Jason Schreier) hervorgeht, wurde die Entwicklung von Monoliths Spiel zu Wonder Woman erst 2024 neu gestartet. Bis dato habe das Projekt über 100 Millionen US-Dollar verschlungen, ohne große Fortschritte zu erzielen. (via TheGamer)

Player First Games und WB San Diego müssen ebenfalls schließen

Neben Monolith Productions hat Warner Bros. zudem die beiden Studios Player First Games (MultiVersus) und WB San Diego geschlossen. Letzteres wurde 2019 gegründet und war für die Entwicklung von Mobile- und F2P-Spielen verantwortlich.

Das Statement von Warner Bros.

Nachfolgend führen wir euch das vollständige Statement von Publisher Warner Bros. auf, das genauer auf die Gründe der Schließungen eingeht:

Wir mussten einige sehr schwierige Entscheidungen treffen, um unsere Entwicklungsstudios und Investitionen so zu strukturieren, dass wir die bestmöglichen Spiele für unsere wichtigsten Franchises - Harry Potter, Mortal Kombat, DC und Game of Thrones - entwickeln können. Nach reiflicher Überlegung werden wir drei unserer Entwicklungsstudios schließen - Monolith Productions, Player First Games und Warner Bros. Games San Diego. Dabei handelt es sich um einen strategischen Richtungswechsel und nicht um eine Kritik an den Teams oder den Talenten, die in ihnen arbeiten. Die Entwicklung von Monoliths Wonder Woman-Videospiel wird nicht fortgesetzt. Wir hatten gehofft, den Spielern und Fans ein möglichst hochwertiges Erlebnis für die ikonische Figur zu bieten, und leider ist dies im Rahmen unserer strategischen Prioritäten nicht mehr möglich. Dies ist eine weitere schwierige Entscheidung, da wir die Geschichte von Monolith anerkennen, in der es darum ging, den Fans epische Erlebnisse durch großartige Spiele zu bieten. Wir bewundern die Leidenschaft der drei Teams sehr und danken jedem Mitarbeiter für seinen Beitrag. So schwierig der heutige Tag auch ist, wir konzentrieren uns weiterhin auf die Produktion von qualitativ hochwertigen Spielen für unsere leidenschaftlichen Fans, die von unseren Weltklasse-Studios entwickelt werden, und freuen uns darauf, unser Spielegeschäft im Jahr 2025 und darüber hinaus wieder zu Profitabilität und Wachstum zu führen. Statement von Warner Bros, via Kotaku

Warner Bros. mit zuletzt großen Misserfolgen

Wer die Spiele von Publisher Warner Bros. aus der jüngsten Vergangenheit mitverfolgt hat, hat einen enormen Erfolg, zeitgleich aber auch einige massive Misserfolge miterlebt.

Während sich auf der einen Seite Hogwarts Legacy im Jahr 2023 millionenfach verkaufen konnte und zu einem Megaerfolg für Warner Bros. wurde, stellten sich vor allem zwei DC-Spiele als fatales Millionengrab heraus: Gotham Knights und Suicide Squad: Kill the Justice League. Speziell das gescheiterte Live-Service-Spiel von Rocksteady Studios sorgte bei Fans des Entwicklers für großen Unmut, die sich neun Jahre nach dem letzten großen Titel von Rocksteady vielmehr ein Spiel im Stile der Batman Arkham-Reihe gewünscht hätten.

Wie seht ihr die Entwicklung bei Warner Bros und welche Erinnerungen verbindet ihr mit den Spielen von Monolith Productions?