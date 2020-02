Wartungsarbeiten für Pokémon Home am 25.02: Das müsst ihr vorher machen

Pokémon Home lässt Spieler aus so gut wie jeder Generation ohne wenige Umwege die kleinen Taschenmonster auf Schwert & Schild übertragen. Jedoch muss die Anwendung am 25. Februar in die Wartung, da viele Spieler sich seit dem Release über einen fatalen Bug beklagen, der ihren Fortschritt beim Super-Spezialtraining zerstört.

Die Wartungsarbeiten werden am 25. Februar von 2:30 Uhr bis 11:30 Uhr stattfinden und den Bug lösen:

After the maintenance period ends, you will be able to transfer your Pokémon from #PokemonHOME back to #PokemonSwordShield with their Hyper Training information restored.