Warzone 2 + DMZ-Modus: Neue Infos und Gameplay offenbar am Mittwoch

Es dauert nur noch eine knappe Woche, bis Call of Duty: Warzone 2 am 16. November 2022 offiziell an den Start geht. Und obwohl mittlerweile schon eine ganze Menge zur runderneuerten Free2Play-Battle Royale-Variante von CoD bekannt ist, hat es bislang noch keine offizielle Enthüllung oder umfangreiche Gameplay-Szenen gegeben.

Doch das scheint sich noch in dieser Woche zu ändern. Zumindest deutet alles darauf hin, dass wir am Mittwoch – also dem 9. November – neue Infos und Gameplay-Eindrücke zu Warzone 2 bekommen werden. Das geht aus Einladungen hervor, die diverse (CoD-)Influencer*innen bekommen haben, darunter etwa die Personen hinter dem Twitter-Account "Modern Warzone".

DMZ-Modus wird erstmals umfangreich gezeigt

Demnach gibt es also direkt bei Infinity Ward eine Anspiel-Session, die von den Influencer*innen am Mittwoch live gestreamt wird. Wie genau der Reveal abläuft – also, ob es neben den zahlreichen Influencer-Streams auch einen offiziellen von Activision mit allgemeinen Informationen geben wird – ist derzeit noch nicht bekannt. Wir haben bei Activision nachgefragt und werden den Artikel updaten, sobald wir eine Rückmeldung bekommen.

DMZ-Modus erstmals gezeigt: Zu DMZ, dem neuen großen Modus in Warzone, gab es bislang nur ein paar sporadische Informationen. So soll sich die Spielvariante an populäre Spiele wie Escape from Tarkov anlehnen und uns auf der ausladenden Karte zahlreiche Aufgaben erledigen lassen, wobei wir selbst entscheiden können, wann wir ausgeflogen werden wollen. Am Mittwoch wird es erstmals umfangreiche Spielszenen aus dem Modus geben.

Ein paar Schnipsel zu Warzone 2 bot übrigens schon der Ankündigungs-Trailer:

2:47 CoD Modern Warfare 2 - Trailer enthüllt den Multiplayer und Warzone 2

Das ist bislang zu Warzone 2 bekannt

In Warzone 2 geht es auf eine komplett neue Map nämlich Al Mazrah, eine Wüstenkarte

Das grundsätzliche System mit dem immer kleiner werdenden Ring als Spielfläche wird variiert, es wird teilweise in Matches u.a. mehrere Kreise geben

Auf der Karte laufen auch KI-Soldaten rum, die teilweise sogar ganze Festungen besetzen

Das Gulag-Respawn-System bietet nun 2v2-Duelle

Es wird eine Third-Person-Playlist geben

Das Loot-System soll durchschaubarer und "realistischer" werden, Health Packs sollen beispielsweise in Badezimmern zu finden sein etc.

Spielfortschritt wird mit der Mobile-Version von Warzone geteilt

Call of Duty: Warzone 2 erscheint als Free2Play-Titel für die PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und den PC und wird neben dem DMZ-Modus zahlreiche weitere Neuerungen bieten.

