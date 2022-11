Warzone 2: Alle schreien nach Loadouts, aber ich kann aus einem Grund super drauf verzichten

In den vergangenen Wochen bin ich im Zusammenhang mit Call of Duty: Warzone 2 immer wieder über das Thema "Loadouts" gestolpert. Zur Erinnerung: Das sind die Pakete aus eigens mit Aufsätzen modifizierten Waffen samt diverser Perks, mit denen sich viele da draußen offensichtlich "zuhause" fühlen. Schließlich sind es oft die Waffen, die man in minutiöser Kleinstarbeit auf den eigenen Spielstil angepasst hat und dementsprechend routiniert und sicher im Umgang mit eben diesen Knarren ist.

Aber während der Zugriff auf diese Loadouts in Warzone 1 und auch dem Multiplayer von Modern Warfare 2 kein großes Problem ist und war, funktioniert Warzone 2 hier deutlich anders. Denn eigene Loadouts können nur sehr ausgewählt ergattert werden, beispielsweise durch spezielle Drops, die allerdings meist erst später im Laufe einer Runde passieren. Genaueres dazu findet ihr in diesem Artikel:

7 0 Mehr zum Thema Keine Sorge, Warzone 2 hat noch Loadout-Drops - 3 Wege, wie ihr eure Lieblingswaffe aktiviert

Und einer ganzen Menge von Leuten da draußen scheint genau diese Loadout-Einschränkung zu missfallen. Was ich teilweise aus Kommentarspalten oder Videos entnehme, würden viele am liebsten dauerhaft nur mit ihren selbst erstellten Loadouts spielen, die große Anzahl der "So kommt ihr an euer Loadout"-Artikel im Netz spricht ebenfalls klar dafür.

Tobias Veltin Tobi stieg mit PlayerUnknowns Battlegrounds in das Battle Royale-Genre ein, was als Urvater und Grundsteinleger des kleinen Hypes gilt, der danach entfacht wurde. Auch wenn ihm das langsame Tempo des Spiels zusagte, gefiel ihm der flottere CoD-Ansatz in Warzone deutlich besser. Auch und vor allem wegen des besseren Gunplays.

Warum mir Loadouts in Warzone nicht wichtig sind

Ich muss euch sagen: Ich kann dieses Geschrei nach den Loadouts nicht wirklich nachvollziehen. Natürlich habe auch ich meine Knarren-Favoriten wie etwa die Kastov 762 , auf deren Setup nach meinem persönlichen Wünschen ich fast sogar ein bisschen stolz bin. Aber wirklich brauchen tue ich sie nur im Multiplayer von Modern Warfare 2. Nicht in Battle Royale.

Denn: Für mich waren Random-Waffen schon immer ein signifikanter Teil der Faszination der Battle Royale-Partien in Warzone gewesen. Denn die Prämisse ist simpel: Ich starte mit einer einfachen Pistole und muss bessere Bewaffnung finden. Welche mich da erwartet, weiß ich schlicht nicht, aber ich muss danach zunächst einmal mit gefundenen Waffe zurecht kommen und ansonsten weitersuchen. Dieser adaptive Ansatz hat mir schon immer besser gefallen als sich auf die sichere Option des eigenen Loadouts verlassen zu können. Zumal das Spiel mich so auch regelmäßiger zu den nächsten Orten pusht, nur um eben zu sehen, ob es dort bessere Waffen gibt.

Apropos Waffen: Von denen gibt es in in der ersten Season gleich zwei neue, hier ist der Trailer dazu:

0:36 CoD Warzone 2 & Modern Warfare 2 - Der Battle Pass von Season 1 im Trailer

Zufall 4 the win!

Nicht zu wissen, was mich bei einer Runde genau auf der Karte erwartet, hat mich bei Warzone schon immer fasziniert. Und die Waffen waren stets ein Teil davon. Dass man dabei natürlich Pech haben kann und mit miesem Knarren-Loot schnell ins Gras beißen kann, passiert natürlich, das will ich gar nicht abstreiten. Aber das macht die Runden, in denen ich mit einer komplett ungewohnten oder gar ungeliebten Knarre trotzdem ein paar Abschüsse machen, aber trotzdem umso befriedigender.

Dass Warzone 2 diesen Zufallsansatz noch mehr unterstützt und mir die Sicherheit meiner eigenen Loadouts entzieht, begrüße ich deswegen ausdrücklich, kann aber natürlich auch nachvollziehen, woher der Wunsch nach den modifizierten Knarren kommt.

Warzone 2 ist Free2Play und seit dem 16. November auf PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und dem PC spielbar. Ab dem 28. November kehrt dann auch nach Warzone Caldera nach einer zweiwöchigen Pause wieder zurück. Was sich nach der Pause verändert hat, lest ihr in unserem separaten Artikel.

Was sagt ihr zu den Loadouts in Warzone 2: Braucht ihr unbedingt welche oder seht ihr es wie ich?