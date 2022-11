Keine Sorge, Warzone 2 hat noch Loadout-Drops - 3 Wege, wie ihr eure Lieblingswaffe aktiviert

Nachdem es im September erst hieß, dass es eigentlich keine Loadout-Drops wie im ersten Warzone geben wird, können wir nun Entwarnung geben: In CoD Warzone 2 gibt es nun doch Loadout-Drops. Dadurch seid ihr nicht an die gefunden Waffen gebunden, sondern könnt sie durch eure liebsten Waffen ersetzen. Dabei gibt es verschiedene Möglichkeiten, um beispielsweise Zugriff auf die Primärwaffe eures erstellten Loadouts zu erhalten.

3 Möglichkeiten, mit denen ihr Zugriff auf euer Loadout erhaltet

Während in Warzone 1 die Loadout-Drops lediglich zweimal im Match herunterkommen oder sich an Buy Stations kaufen lassen, sieht die Sache in Warzone 2 etwas anders aus. Activision hat im offiziellen Call of Duty-Blog drei Wege vorgestellt:

Möglichkeit 1 - Shops: Spieler*innen können im Match verdientes Geld in den Shops (ehemals Buy Station) ausgeben, um ihre Primärwaffe aus ihren erstellten Loadouts zu kaufen.

Spieler*innen können im Match verdientes Geld in den Shops (ehemals Buy Station) ausgeben, um ihre Primärwaffe aus ihren erstellten Loadouts zu kaufen. Möglichkeit 2 - Öffentliche Loadout-Drop-Events: ​​Loadout-Drops werden mitten in den Battle-Royale-Matches in Al Mazrah abgelegt. Diese sind nicht limitiert oder einzelnen Squads zugeordnet, sondern können von allen Spielern verwendet werden.

​​Loadout-Drops werden mitten in den Battle-Royale-Matches in Al Mazrah abgelegt. Diese sind nicht limitiert oder einzelnen Squads zugeordnet, sondern können von allen Spielern verwendet werden. Möglichkeit 3 - Strongholds und Black Sites: Spieler*innen können ihr Loadout auch als Belohnung erhalten, wenn sie Stronghold-Festungen oder Black Sites meistern.

Was sind Strongholds? Dabei handelt es sich um Festungen auf der Map, in denen ihr KI-Gegner erledigen müsst, um innerhalb eines Zeitlimits eine Bombe zu entschärfen.

Was sind Black Sites? Hier erwartet euch eine noch gefährlichere Form der Festungen. Allerdings sind sie nur verfügbar, wenn ihr einen Black Site-Schlüssel besitzt.

Darüber hinaus kann In-Match-Geld im Spiel verwendet werden, um die Primärwaffe aus erstellten Loadouts zu erwerben.

Im ausführlichen Blogeintrag wurde auch eine Roadmap für Warzone 2 und Modern Warfare 2 vorgestellt:

CoD Warzone 2.0 geht am 16. November 2022, zusammen mit Season 1 von Call of Duty Modern Warfare 2 an den Start. Wie Teil 1 setzt es auf ein Free2Play-Modell. Neben den Battle Royale-Matches wird es auch Third-Person-Playlists geben. Außerdem gibt es mit DMZ einen neuen Modus, in dem ihr Aufgaben erledigen müsst.

Alles, was es zum Launch des neuen Battle Royale-Shooter zu wissen gibt, findet ihr in unserer Warzone 2-Übersicht.

Seid ihr beruhigt, dass die Loadout-Drops nicht abgeschafft wurden?