Warzone 2.0: Imperium/Intervention freischalten - So bekommt ihr das legendäre Sniper-Gewehr

So bekommt ihr die Imperium beziehungsweise Intervention in Warzone 2.0.

Season 3 von Call of Duty: Warzone 2.0 hat eines der beliebtesten Sniper-Gewehre in der Geschichte des Shooters zurückgebracht: die Intervention. In Warzone 2.0 trägt die Waffe einen neuen Namen, nämlich "FJX Imperium". Look und Handling ähneln dem Original aus Modern Warfare 2 allerdings stark, lediglich der Sound wurde abgeändert. Wir erklären euch, wie ihr das Scharfschützengewehr bekommt.

Intervention/FJX Imperium freischalten

Verfügbar in Sector 4 des Season 3-Battle Passes für Warzone 2 und MW2

Die Intervention/Imperium könnt ihr in Sector 4 des Battle Pass komplett kostenlos freischalten. Wie in vorherigen Seasons müsst ihr dafür lediglich ein wenig spielen und grinden.

Alle neuen Waffen der dritten Season von Warzone 2.0 und MW 2 im Überblick:

One Shot-Kill mit Intervention/FJX Imperium - so geht's

Die Imperium/Intervention kann Gegner mit nur einem einzigen Schuss ausknocken, dazu müsst ihr allerdings zwei Dinge beachten:

rüstet explosive Munition aus

landet unbedingt einen Kopftreffer

Mit explosiver Munition und einem Kopftreffer könnt ihr dann sogar voll gepanzerte Feinde bezwingen. Neben der Imperium besitzen folgende Sniper-Gewehre ebenfalls die "One Shot-Fähigkeit":

MCPR-300

Victus XMR

Leichtgewichtige Sniper wie die SP-X and LA-B oder EBR-14 bleiben damit außen vor und benötigen immer noch mindestens zwei Treffer, um einen Feind zu bezwingen.

Season 3 von Call of Duty Warzone 2.0 und Call of Duty: Modern Warfare 2 ist seit gestern Abend gestartet. Mit der neuen Season erwarten euch unter anderem ein frischer Battle Pass, neue Operator, Waffen und der Beutegeld-Modus bzw. Plunder kehrt endlich wieder zu Warzone zurück.

