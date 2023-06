Was zockt ihr am Wochenende? Wir spielen 'die großen Zwei'

Es ist Freitag! Ihr wisst, was das heißt.

Huch, da ist der Freitagabend ja schon! Die Arbeitswoche war durch den Feiertag angenehm verkürzt und neigt sich jetzt unaufhaltsam ins Wochenende. Das bedeutet für die meisten von euch natürlich: Zockzeit. Zumindest dann, wenn ihr das schöne Wetter nicht im Freien nutzen wollt...

Aber wer könnte das schon, wenn der Zelda: Tears of the Kingdom-Release noch so frisch ist und schon Diablo 4 an der Tür klopft. Zumindest im Early Access. Teilt mit uns in den Kommentaren eure Tipps für die freien Stunden!

Das spielt die GamePro-Redaktion

Los geht's heute mit Hannes. Bei dem lautet die Antwort ganz einfach nur: Zelda. Er ist immer noch völlig gefangen in Hyrule.

Ähnlich steht es um Tobi. Der will ordentlich seinen Schrein-Counter nach oben treiben. Aber auch den Brutzel-Counter. Ganz widerstehen kann er nämlich den sommerlichen Temperaturen im echten Leben nicht. Um es zu nutzen, frönt er dem "Grill-Game".

Auch Basti ist am Wochenende eher im echten Leben unterwegs als in Spielwelten. Falls noch Zeit bleibt, wird bei ihm aber auch Zelda angeschmissen. Oder vielleicht auch ein wenig Convergence auf dem Steam Deck? In jedem Fall ist er nur im Handheld-Modus unterwegs.

Annika will sich ebenfalls mehr dem schönen Wetter widmen als ihrer Spiele-Bibliothek. Auf Dishonored 2 hat sie allerdings auch Bock.

Rae widmet sich dagegen der Ranked-Playlist in Halo Infinite sowie Warzone. Falls dann noch Zeit übrigbleibt, schaut sie mal in Cassette Beasts rein. Die Pokémon-Alternative steckt im Game Pass und hat richtig gute Wertungen bekommen.

1:08 Cassette Beasts - Die Pokémon-Alternative im Trailer

Und dann wären wir schon bei denen, die am Wochenende Höllen-Dungeons statt Sonne erwartet.

Chris nimmt sich Diablo 4 vor. Falls ihr vorbestellt habt, könnt ihr es ihm nachmachen. Falls nicht, müsst ihr euch noch bis zum 6. gedulden.

Auch ich (Samara) werde fleißig Dämonen schnetzeln - und damit wären wir schon am Ende unserer heutigen Auflistung angekommen. Der Rest der Redaktion gönnt sich nämlich bereits jetzt ein paar freie Stunden.

Habt ein schönes Wochenende und passt auf euch auf! Lasst euch nicht von der Unterwelt vermöbeln.