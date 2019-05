Was zockt ihr am Wochenende? - Das sind unsere Empfehlungen, was sind eure?

Samstag, der 1. Juni ist in Amerika der "Say Something Nice"-Day, also der Tag, an dem man sich nette Dinge sagt. Deswegen: Schön, dass ihr euch Zeit nehmt, diesen Artikel zu lesen (Wenn ihr erst am 2. Juni dazu kommt, weichen wir einfach auf den Isländischen Tag der Seeleute und Fischer aus und sagen "Ahoi!").

Und wo wir schonmal bei nett sind, wollte ich euch an dieser Stelle meine Kollegen vorstellen. Und natürlich die Spiele, die sie dieses Wochenende beschäftigen.

Tobi hat diese Woche den Reveal des Death Stranding-Trailers in der Spätschicht begleitet und seitdem richtig Lust auf Metal Gear Solid 5. Das kann ich sehr gut verstehen, schließlich findet sich dort ebenso viel von Hideo Kojimas faszinierend-verquerem Gamedesign.

Glücklicherweise ohne das Baby oder die seltsame Puppe, die im Trailer ebenfalls in irgendwem zu leben scheint. Dafür aber mit einem großartigen Soundtrack, den wir wahrscheinlich auch in Death Stranding erwarten können.

Nasti hat sich wohl von der Düsternis anstecken lassen und begibt sich in Darkest Dungeon in die düstersten Gefilde des rundenbasierten Dungeon-Crawlers. Der hat sie übrigens schon letzte Woche beschäftigt. Wahrscheinlich macht der Kampf gegen Monster und den eigenen Wahnsinn auf Dauer einfach süchtig.

Max hat dieses Wochenende kein bisschen Fantasy auf dem Plan und spielt stattdessen weiter Observer. Darin folgen wir einem Detektiv, der mit augmentiertem, also technisch verbessertem Körper Jagd auf Verbrecher macht.

Damit stellt sich Max dieses Wochenende die Frage, ob das Hacken von Gedanken die Polizeiarbeit einfacher macht, oder ob die Beamten dadurch Dinge sehen, von deren Existenz sie lieber nie erfahren hätten.

Hannes hat dieses Wochenende leider ziemlich viel zu tun. Aber wenn er dazu kommt, will er sich Gato Roboto vornehmen, dass genau das ist, was der Name verspricht: Eine Roboter-Katze, die Abenteuer erlebt. Wo ich jetzt so darüber nachdenke, wäre es vielleicht gar keine so gute Idee, Katzen mit Schusswaffen auszustatten. Aber im Spiel scheint ja alles glatt zu laufen - oder doch nicht?

Rae teilt sich ihre Zeit dieses Wochenende zwischen zwei Arten von Cowboy-Dasein auf. Zum einen schaut sie sich nach den Updates zu Red Dead Online ein bisschen im Wilden Westen um. Zum anderen hütet und züchtet sie in Slime Rancher freundliche Schleimblobs auf einem fremden Planeten.

Auf lange Sicht gesehen ist letzteres wahrscheinlich meditativer als ein Showdown in Red Dead Online, aber es kommt eben auf die Abwechslung an.

Und ich? Ich hänge immer noch an VA-11 HALL-A, dem Cyberpunk Bartending-Spiel. Irgendwie füllt es mich mit innerem Frieden, wenn ich zu Future-Jazzmusik meinen Kunden Drinks mixen und dabei ihren Geschichten lauschen kann. Es sei denn, diese verdammten Corgis demolieren wieder die Gästetoilette, dann ist Krieg.

Und jetzt seid ihr dran: Was spielt ihr dieses Wochenende?