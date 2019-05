Extralanges Death Stranding-Gameplay zeigt ekliges Tentakelmonster

Gestern war es endlich soweit und wir bekamen einen umfangreichen Blick auf Death Stranding gewährt, dem wohl geheimnisvollsten Videospiel der letzten Jahre. Sogar einen Release-Termin kennen wir jetzt: Ab dem 8. November 2019 dürfen PS4-Spieler erleben, was in Hideo Kojimas Kopf so vor sich geht. Doch es gab noch mehr zu Death Stranding zu sehen - aber das weiß vielleicht nicht jeder.

Death Stranding: Extra-Bosskampf im japanischen Trailer

Denn auch wenn der gestrige Trailer stolze 9 Minuten lang war und lang und breit auf Story und Gameplay-Elemente eingegangen ist, gab es woanders sogar noch mehr Spielszenen. Der japanische Trailer zu Hideo Kojimas Debüt abseits von Konami ist nämlich etwas anders geschnitten und hält auch Dinge bereit, die es in unserem Trailer nicht zu sehen gab.

25 Sekunden mehr Gameplay: Neben etwas anderer Musik können Death Stranding-Fans nämlich auch den Boss-Kampf gegen ein gigantisches Tentakelmonster bestaunen. Vor allem der Größenvergleich zu Norman Reedus als Sam "Bridges" Porter ist beeindruckend:

Was steckt hinter dem Monster? Ob der Boss-Kampf geskriptet ist oder wir diesem Monstrum auch zufällig begegnen können, ist nicht klar. Wie so vieles in Death Stranding. Denn auch nach der umfangreichen Enthüllung im Livestream glaube ich niemanden, der jetzt schon genau wissen will, worum es in Hideo Kojimas PS4-exklusivem Spiel gehen wird. Aber das ist ja auch Teil der Vorfreude.

Death Stranding erscheint am 8. November 2019 exklusiv für die PS4 und kann ab sofort vorbestellt werden.