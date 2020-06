Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Eine weitere Woche neigt sich dem Ende entgegen und wie immer wollen wir euch verraten, was wir aka die GamePro-Redaktion am Wochenende spielt. Wie ihr sicher schnell bemerkt, sind die freien Tage stark geprägt von einem gewissen Action-Adventure für die PS4, das heute offiziell erscheint.

Schreibt uns wie immer gerne in die Kommentare, welche Spiele euch am Wochenende die Zeit versüßen.

Das spielt die Redaktion

Der Start gebührt heute unserem Video-Experten Leroy, der sich wie immer die Perlen der Gaming-Vergangenheit packt. An diesem Wochenende will er mit Second Sight und Golden Sun 2 wieder etwas in seine Jugend abtauchen.

Weiter geht's mit Basti, der es tatsächlich pünktlich zum Release von Part 2 geschafft hat, The Last of Us nachzuholen. Zumindest das Hauptspiel, daher steht am Wochenende zunächst die Erweiterung Left Behind auf seinem Plan, bevor es mit der Reise von Ellie losgeht. Nebenbei möchte er sich noch den Port von Burnout Paradise auf die Switch genauer anschauen.

Rae schnappt sich die freien Tage über das Survival-Abenteuer Among Trees, das mit seinem bezaubernden Artstyle in eine frühe Alpha-Testphase gestartet ist. Laut Rae schaut die Heldin übrigens aus wie Ellie aus The Last of Us, wo wir auch gleich die passende Überleitung haben. Auch für unsere Chefin geht die Reise in Part 2 am Wochenende weiter. Für ein wenig Kontrastprogramm zur düsteren Postapkalypse landet zudem Animal Crossing in der Switch.

Auch Tobi schnappt sich The Last of Us Part 2. Seine spielerische Abwechslung besteht jedoch aus einem Sportspiel, dessen Spielspaß gefühlt ein wenig unterschätzt wird, Everybody's Golf. Seht ihr das ähnlich?

Bei meinem Social Media-Kollegen Max landet ebenfalls The Last of Us 2 in der PS4 und ich werde mich einem Spiel widmen, das in der kommenden Woche als Remake erscheint. Gelb, schwammig, quatschig ... na klar, es geht um die Neuauflage von Spongebob Squarepants: Battle for Bikini Bottom. Am Montagabend erfahrt ihr dann im GamePro-Test, wie mir das Jump'n'Run gefallen hat. Falls ihr übrigens wichtige Fragen zum Spiel habt, die gerne an mich.

Wir wünschen euch allen eine schöne Zeit, viel Spaß beim zocken und bleibt gesund! Verratet uns natürlich wie immer gerne, welche Spiele euch aktuell beschäftigen.