Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Die Woche neigt sich dem Ende entgegen und wie immer wollen wir euch erzählen was wir aka die GamePro-Redaktion das Wochenende über spielt. Wie immer sind wir gespannt, welche Games bei euch in der Konsole rotieren.

Das spielt die Redaktion

Wie ihr es am Vorschaubild oben bereits erkennen könnt, werden sich viele von uns in die Beta von Call of Duty Black Ops: Cold War stürzen. Das könnt ihr mit einem PS Plus-Abo von Samstag bis Montag übrigens auch und bislang macht das Spiel einen guten ersten Eindruck.

Unter anderem Tobi wird weiter in den Multiplayer-Schlachten mitmischen. Unterstützung bekommt er dabei von Rae, Max und Basti. Bei Rae steht derweil noch Hades auf dem Plan, das motivierende Roguelite, das sich die freien Tage über auch Linda vorknöpfen will.

Max hingegen stürzt sich von einem Shooter in den nächsten. Das Halloween-Event von Destiny 2 will er sich nämlich auch anschauen. Und auch das Mafia Remake steht weiterhin ganz weit oben in seiner Gunst.

Und bei Basti landet neben der CoD-Beta und ebenfalls Hades natürlich noch Fall Guys in der PS4. Auf die zweite Season freut er sich schon lange und wird wahrscheinlich wieder unzählige Stunden auf Kronenjagd gehen. Alle Infos zu den Neuerungen findet ihr hier:

9 2 Mehr zum Thema Fall Guys Season 2 gestartet: Neue Kostüme, Minispiele & mehr in der Übersicht

Kollege Hannes schnappt sich am Wochenende den Free2Play-Titel Genshin Impact und Marcus, der kramt eines der besten JRPGs dieser Generation aus dem Regal: Dragon Quest 11. Dabei muss sich der Hit von Square gegen Lufia: Curse of the Sinistrals für den DS behaupten. Zwei Monster-Rollenspiele zeitgleich, das wäre dann doch zuviel des Guten.

Und ich (Dennis), ich werde mich die Tage über für den Abschluss des FIFA-Tests in die Online-Modi stürzen. Drückt mir die Daumen, dass ich in FUT wenigstens einen gescheiten Spieler aus den Packs ziehe. Historisch gesehen ist bei mir hier eher Graupen-Ziehen angesagt.

Das wars von uns. Habt ein schönes Wochenende und in dieser Woche besonders wichtig, bleibt gesund, munter und lasst euch die Laune nicht verderben.