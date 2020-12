Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Das Wochenende ist da, die ersten gehen in den verdienten Urlaub und ein etwas anderes Weihnachtsfest steht an. Bevor es aber in die langen Feiertage geht, können die kommenden zwei Tage voll und ganz Videospielen gewidmet werden. Auch bei uns in der GamePro-Redaktion machen die meisten schon ihren Urlaub, deshalb gibt es in kurzer Form jetzt einen Überblick, was wir dieses Wochenende spielen.

Wir wollen aber auch von euch im Kommentarbereich wissen, was ihr am letzten Wochenende vor dem großen Urlaub für viele noch einmal spielen werdet.

Das spielt die Redaktion

Dann lass uns gleich mal mit Hannes starten. Als Freund kleinerer Spiele und dem Studio Capybara, hat er sich direkt einen der Shadow Drops der jüngsten Indie World für die Switch gegönnt. In dem Puzzle-Spiel Grindstone müsst ihr auf einem Feld gegen Monster in verschiedenen Farben kämpfen. Um sie effektiv zu besiegen, müsst ihr die gleiche Farbe in einer Linie anklicken. Wie es genau funktioniert, zeigt der Trailer:

Für Linda geht es trotz den ganzen Umständen nach Night City. Auf ihrer PS5 läuft das Spiel ja auch für Konsolenverhältnisse ganz gut. Ebenfalls wird auch Rae Cyberpunk 2077 spielen, dann aber auf der Xbox Series X. Für sie geht es aber auch wieder einmal in den Tartaros mit Hades. Das Story-Rogue-like zählt für Rae zu ihren Lieblingsspielen des Jahres und beweist für sie wieder einmal, dass Supergiant Games Spiele für sie entwickelt.

Dann wäre da noch Max, der weiter an seiner Karriere in Destiny 2 feilt. Nach hunderten Stunden ist er jetzt endlich von der PS4 auf die PS5 gewechselt und kann seit dieser Woche das Spiel zum ersten Mal in 60 FPS auf der Konsole erleben. Wie sich Destiny 2 sonst auf PS5 und Xbox Series X/S schlägt, hat Tobi für euch herausgefunden:

26 2 Mehr zum Thema Destiny 2: Jenseits des Lichts im Test: Neue Stärken, alte Schwächen

Und ich (Basti) werde endlich Dirt 5 durchspielen. Da kam diese Woche das große PS5-Update, das endlich die Abstürze und Trophy-Bugs behoben hat. Platin, ich komme. Ansonsten steht auch ganz viel Fall Guys auf dem Plan. Staffel 3 ist diese Woche gestartet und ich hab weniger Zeit rein investieren können, als mir lieb gewesen wäre. Zudem hab ich auch noch keine Krone in den neuen Finalspielen verdient, das muss sich schnellstmöglich ändern.

Was zockt ihr am Wochenende?