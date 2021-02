Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Den Start macht Hannes, der sich auch die freien Tage über seine Switch schnappt, um weiter Katzen-Insignien im Super Mario 3D World-DLC Bowser's Fury zu sammeln. Ganze 91 hat er schon gefunden, viel hat er also nicht mehr vor sich. Hat er das gepackt, geht's erneut auf seinen Meeresrausch-Hof in Stardew Valley, dem er zusammen mit drei Freunden einen Besuch abstatten will.

Linda hat jetzt wie angekündigt ihre Insel in Animal Crossing gelöscht und will am Wochenende wieder komplett von vorn anfangen. Wie es zu dieser Entscheidung kam, könnt ihr übrigens in ihrer Kolumne nachlesen:

21 2 Mehr zum Thema Animal Crossing - Das Ende des Elends: Darum lösche ich meine Insel

Ausgelöscht werden bei Annika hingegen lediglich die Ziele in Hitman 3, wo sie jetzt kurz vorm Abschluss der Kampagne steht. Versackt sie dann nicht in den Wiederholungen der Missionen, zieht es sie ebenfalls auf ihr Eisland in Animal Crossing. Bevor das Mario-Crossover startet, will sie ihre virtuelle Heimat noch ein wenig umgestalten.

Tobi ist nach der Nintendo Direct und der Ankündigung von Mario Golf: Super Rush wieder voll und ganz im Golf-Fieber. Da es bis zur Veröffentlichung des Switch-Exclusives allerdings noch ein paar Wochen dauert, schnappt er sich Everybodys Golf, das abseits der Simulationen wie The Golf Club 2019 eine echte Arcade-Empfehlung ist.

Bei unserem Social Media-Duo stehen am Wochenende eine kostenlose Demo und eine Lebenssimulation auf dem Plan. Während sich Max Ghostrunner schnappt, das er schon länger auf dem Schirm hatte, zieht es Irina wie Hannes in Stardew Valley. Hier will sie ähnlich Linda wieder komplett von vorne anfangen, da seit ihrem letzten Besuch einfach zu viel Zeit vergangen ist.

Und bei mir (Dennis) steht weiterhin Curse of the Dead Gods an und 13 Sentinels, das einfach mit jeder Stunde besser wird. Zwar bin ich ab und an bei all den Zeitsprüngen etwas verwirrt, das Ganze ist jedoch zu gut geschrieben und mit solch tollen Charakteren gespickt, dass man einfach dranbleiben muss - erst recht als NGE-Fan.

Das wars von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, viel Spaß beim zocken und ganz wichtig, bleibt gesund.