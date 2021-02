Animal Crossing bekommt Mario-Items und das beste sind die Warp-Rohre

Animal Crossing meets Super Mario - Unter diesem Motto steht das kommende Animal Crossing: New Horizons-Update, dass verschiedene Mario-Items ins Spiel bringt. Dass Nintendo uns etwas in dieser Richtung im März spendiert, war bereits klar, aber auf der gestrigen Nintendo Direct stellte das Unternehmen nun das Update genauer.

Animal Crossing wird zur Mario-Spielwiese

Super Mario feiert seinen 35. Geburtstag. Aus diesem Anlass wird es auch ein Crossover zwischen Mario und Animal Crossing: New Horizons geben. Das bringt uns zahlreiche Möbelstücke und Outfits mit bekannten Mario-Motiven, die wir dann kaufen können.

Wann erscheint das neue Update? 25. Februar 2021

25. Februar 2021 Ab wann sind die Mario-Items im Spiel erhältlich? 1. März 2021

Wie komme ich an die Mario-Items? Die Items erhalten wir nicht über einen anderen Charakter oder durch Bastelanleitungen, sondern lassen sich allesamt im Nook Shopping-Katalog kaufen. Auf den könnt ihr entweder im Service Center oder über eurer Ingame-Smartphone zugreifen.

Welche Mario-Items wird es geben?

Der Trailer unter anderem die folgenden Gegenstände, allerdings wird es noch mehr geben, wie dem Nook Shopping Katalog zu entnehmen ist:

Outfits von Mario, Luigi, Peach, Wario, Waluigi

Warp-Rohre

Fragezeichen-Blöcke

Ziegel-Blöcke

Zielfahne

Pilze

Level Up-Pilze

Superpilze

Münzen

Grüner Panzer

Sterne

Fiese Steinblöcke

Warp-Rohre als Highlight

Besonders nützlich werden dabei die Warp-Rohre sein, mit denen wir zwischen Orten auf der Insel reisen können. Halt ganz wie wir es aus den Mario-Spielen gewohnt sind. Allerdings ist im Trailer nur von zwei Warp-Rohren die Rede, weshalb die Möglichkeiten damit wohl begrenzt zu sein scheinen. Dennoch freuen sich die Animal Crossing-Spieler*innen vor allem auf dieses Item, da es uns doch lästige Lauferei abnimmt.

Den Trailer zum Animal Crossing/Mario-Crossover von der Nintendo Direct könnt ihr euch hier nochmal anschauen:

Was gab es sonst noch auf der Nintendo Direct?

Neben dem Animal Crossing-Update hat Nintendo noch einiges mehr auf der Direct angekündigt. Darunter auch Spiele für Mario- und Zelda-Fans:

Alle weiteren Ankündigungen findet ihr in unserer Übersicht zur Nintendo Direct vom 17. Februar:

Das neue Update zu Animal Crossing: New Horizons wird ab dem 25. Februar kostenlos für alle Spieler*innen zum Download bereit stehen. Aber wie gesagt: Die Mario-Items, mit denen ihr eure Insel in ein Pilz-Königreich verwandeln könnt, folgen erst am 1. März.

Was sagt ihr zu dem kommenden Mario-Update? Gefallen euch die Items, oder hattet ihr mehr erwartet?