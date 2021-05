Was zockt ihr am Wochenende - Das sind unsere Empfehlungen

Wie gewohnt, verraten wir euch am Freitag jeder Woche die Spiele, die uns die kommenden freien Tage über beschäftigen. Und wie immer wollen wir auch von euch wissen, was ihr am Wochenende zockt.

Daher die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Wie ihr es oben am Bild erkennt, wird auch diese Woche bei Linda wieder fleißig Dark Souls gespielt. Aktuelles Ziel ist die Jagd nach den vier Fürstenseelen. Der große Showdown mit Gwyn rückt also immer näher.

Und da Linda die vergangenen Wochen so viel über ihren ersten Ausflug nach Lordran berichtet hat, ist Max auch wieder auf den Geschmack gekommen und startet über die freien Tage einen neuen Durchlauf. Nebenbei wird aber auch ein wenig Destiny 2 gezockt, bevor am Dienstag die nächste Season startet.

Eleen ist nach It Takes Two voll auf en Koop-Geschmack gekommen und auch sehr traurig, dass sie bereits das Ende des fantastischen Adventures erlebt hat. Für Ersatz soll jetzt Valheim sorgen, das hoffentlich auch bald für Konsolen erscheint.

Hannes hingegen hat nach all den Ratchet & Clank: Rift Apart-Trailern so unfassbar viel Bock auf das PS5-Exclusive, dass er nochmal die Neuauflage auf der PS4 nachholt. Allerdings hat er sich auch vorgenommen Resident Evil Village durchzuballern. Ein schöner Spiele-Mix, wie ich finde.

Weiterhin bei Final Fantasy 6 am Ball bleibt Irina, die einfach unfassbar viel Spaß am mittlerweile 26 Jahre alten Rollenspiel hat und sich davon nicht mehr lösen kann. Einfach super, wenn man einen Klassiker nochmal für sich entdeckt. Auch wird Genshin Impact gespielt, wo sie als Fan das Housing noch ein wenig ausprobieren will, generell von Update 1.5 aber nicht wirklich begeistert ist.

Und Rae, da wird, wie soll es anders sein, Cold War und Warzone gezockt. Aber auch ein anderes Spiel soll Aufmerksamkeit bekommen: Rain on your Parade, das ihr im Game Pass findet und mit dem sie sich dank der kleinen Aggro-Wölkchen laut eigener Aussage sehr gut identifizieren kann.

Die Standalone-Erweitung Subnautica: Below Zero schnappt sich die freien Tage über Annika. Das Spiel erscheint kommende Woche für alle großen Konsolen und wie die Versionen geworden sind, will sie sich schonmal anschauen.

Tobi will sich am Wochenende in Hood: Outlaws & Legends reinfuchsen, das kommende Koop-Spiel, das ein wenig wie ein Mix aus Assassin's Creed und Payday daherkommt und das euch Kollegin Ann-Kathrin hier im Video genauer vorstellt:

Und ich (Dennis) werde mir am Wochenende nochmal Returnal vorknöpfen, das vor Release den Boden mit mir aufgewischt hat und sonst noch ein wenig weiter Village zocken. Ein zweiter Durchgang ist schließlich für den Resi-Fan in mir ein Muss.

Habt ein paar schöne freie Tage, viel Spaß beim zocken und bleibt gesund.