Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wie jeden Freitag verraten wir euch, welche Spiele wir uns für das Wochenende vorgenommen haben und wollen natürlich auch von euch wissen, was auf eurer Liste steht.

Daher wie immer an dieser Stelle die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Annika und Rae zieht es wieder ins (virtuelle) kühle Nass. In Sea of Thieves machen sie als Piraten die sieben Weltmeere unsicher. Weil ihnen das aber noch nicht reicht, steht natürlich noch mehr auf dem Plan. Annika will sich in Forza Horizon 4 hinters Steuer schwingen, nachdem ihr Forza Horizon 5 Lust auf mehr gemacht hat. Rae hingegen stürzt sich mit Griftlands in ein Scifi-Rogue-like für die Switch. Das Besonder an dem Spiel: Kämpfe werden hier mit Kartendecks ausgetragen.

Hannes hat es auf ein entspanntes Wochenende mit kreativen Spielen abgesehen, die den Puls gekonnt niedrig halten. Im Puzzlespiel Lego Builder's Journey löst er kleine Rätsel, indem er virtuelle Lego-Steine setzt. In Chicory A Colorful Tale (von den Machern von Night in the Woods) gilt es, als Hund mit einem magischen Pinsel die Welt zu erkunden und Rätsel mithilfe von Kunst zu lösen.

Wie ihr euch das vorstellen könnt, könnt ihr zum Beispiel hier im Trailer sehen:

Nachdem sie bereits unzählige Stunden in den Dark Souls-Spielen verbracht hat, arbeitet Linda sich nun langsam aber sicher durch das düstere Souls-like Bloodborne durch. Aktuell macht sie dort noch Old Yharnam unsicher, also hat sie noch einiges vor sich.

Und ich (Eleen) werde diese Woche wohl endlich Minute of Islands durchspielen. Eigentlich ist das Spiel ja kurz genug, um in einer Sitzung beendet zu werden - doch ich habe es irgendwie geschafft, mir das Spiel über die ganze Woche aufzuteilen, indem ich hier und da immer mal eine halbe Stunde gespielt habe. Nun ist es aber endlich an der Zeit, auch zu beenden, was ich begonnen habe.

Dennis und Tobi gönnen sich ein paar wohlverdiente freie Tage, daher wars das von uns.Habt ein paar wunderbare freie Tage, viel Spaß beim Zocken und bleibt gesund.