Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende steht vor der Tür. Dementsprechend verraten wir euch, was in den nächsten Tagen in unseren Konsolen landet. Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr über das kommende Wochenende zockt.

Also lautet einmal mehr die obligatorische Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Starten wir mit Rae, die sich mit Returnal das bislang für viele wohl beste Actionspiel des Jahres schnappt. Dank neuem Patch kann sie jetzt sogar ihre Runs ohne Probleme pausieren, was noch zum Release ein Kritikpunkt am erbarmungslosen SciFi-Ausflug von Entwickler Housemarque war. Ein wenig Hades wird ebenfalls gezockt, das sie auf der Xbox nochmal neu angefangen hat und das sie nach wie vor begeistert.

Eleen will hingegen einen Marathon mit ... Katzenspielen starten. Die Vorfreude auf das feline Abenteuer Stray ist so groß, dass alles gezockt wird, wo vier Pfoten durchs Bild laufen. Das Gute an der Sache: So holt sie endlich das so tolle What Remains of Edith Finch nach, das wir Story-Fans nur ans Herz legen können.

Was ihr oben im Bild seht ist unser Wohlfühl-Geheimtipp namens Toem, der sich unter anderem an Fans von Pokémon Snap richtet. Hier dürfen wir nämlich statt Monster zu metzeln ganz viele Bilder knipsen und nebenbei herzerwärmende Mini-Storys erleben. Dafür pausiert Linda sogar ihren Souls-Marathon und schnappt sich zur Entspannung das humorvolle Abenteuer mit einem der einzigartigsten Grafikstile des Jahres. Warum Kollege David das Spiel so gut gefallen hat, lest ihr in seinem Test.

Tobi macht hingegen da weiter, wo er vergangene Woche aufgehört hat: bei Far Cry 6. Bislang hat er gut zwei Stunden Yara erkundet und hat "überraschend viel Spaß". Gerade das Gunplay gefällt ihm deutlich besser als in früheren Ablegern.

Da die Redaktion in dieser Woche ein wenig ausgedünnt ist, kommen wir auch schon zu mir (Dennis). Und ob meine Spiele eine Empfehlung sind, dazu mehr Anfang November. Bei mir steht nämlich ein Rollenspiel auf dem Plan, auf das so manch einer bzw. man eine schon etwas länger hinfiebert. Welches Spiel damit wohl gemeint sind!!!???

Habt ein schönes Wochenende, viel Spaß beim zocken und bleibt uns gesund!