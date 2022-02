Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Freitag, ihr Lieben! Ihr wisst was das bedeutet, es wird über die Spiele gequatscht, die uns aktuell die Freizeit versüßen. Und wie immer seid auch ihr gefragt, könnt uns und der GamePro-Community verraten, welche Games euch aktuell beschäftigen. Also lautet einmal mehr die Frage: Was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion

Den Start macht Eleen, die wie viele von euch mit Aloy gen Westen aufbricht. Zero Dawn hat sie zwar nie beendet, da sie sich in Nebenquests verloren hat, aber die Freude auf den Nachfolger ist einfach zu groß.

Auch Rae schnappt sich als großer Fan des Erstlings Horizon Forbidden West. Speziell die Geschichte hatte es ihr damals angetan. Für die wöchentliche Shooter-Kost wird weiter Halo Infinite gezockt. Diesmal allerdings mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, will 343 kommende Woche am Ranked-Modus rumschrauben, die Tiers neu bewerten. Für Rae heißt es dann "Goodbye Platin, Hallo Gold".

Für Max steht am Wochenende ein Spiel an, das neben Horizon die Schlagzeilen der vergangenen Tage geprägt hat: Cyberpunk 2077. Zwar hat unser Social Media-Profi das Ende bereits erlebt, will mit Patch 1.5 und einem Nahkampf-Build aber nochmal von vorn starten.

Hannes hingegen ist sich noch nicht ganz sicher, ob er ebenfalls in Forbidden West reinschaut. Am liebsten würde er einfach Triangle Strategy weiterspielen. Haken an der Sache ist aber, dass er die tolle 5h-Demo für die Switch bereits durchgezockt hat und es jetzt noch zwei Wochen bis zum Release dauert.

Helft Annika: Zero Dawn oder Forbidden West?

Und nun kommen wir zu Annika, die vor einer sehr, sehr schweren Entscheidung steht. Ihr "Problem": Sie hat Zero Dawn noch nicht beendet, Forbidden West schlummert jedoch schon auf der PS5-Festplatte und die Zockfinger jucken. Der Reiz des Neuen, den kennen wir doch alle. Daher dachten wir uns, entscheidet doch einfach ihr, welches Horizon sie am Wochenende spielen soll:

Neben Horizon, welches es auch immer wird, will sie sich noch den Uncharted-Film angucken. Die Erwartungen liegen aber mehr bei "nettes Popcorn-Kino". Den ersten Reviews nach zu urteilen, könnte sie das durchaus bekommen.

Und ich (Dennis), joa, ... ich sage mal ganz vorsichtig, ich schaue mir zwischendurch Forbidden West und GRID Legends an. Was ich sonst noch spiele, davon erfahrt ihr dann ausführlich Mitte kommender Woche.

Habt ein ganz fantastisches Wochenende, ganz viel Spaß mit euren neuen und schon älteren Spielen und bleibt mir gesund und munter!