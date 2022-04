Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Geschafft, Freitag! Bevor wir uns ins Wochenende verabschieden, wollen wir euch wie gewohnt verraten, welche Spiele uns privat aktuell beschäftigen. Wie immer würden wir uns riesig freuen auch von euch zu erfahren, welche Spiele die freien Tage über in der Konsole rotieren. Also sagt an, was zockt ihr am Wochenende?

Das spielt die Redaktion der GamePro

Starten wir mit Tobi, der sich am Wochenende die Next Gen-Version von GTA 5 schnappt und sehr gespannt ist, ob ihn das Spiel viele Jahre nach seinem ersten Durchgang noch immer packt. Abseits Rockstars Open World-Meilenstein geht es bei Tobi analog mit Brettspielen weiter. Gespielt werden "Die verlorenen Ruinen von Arnak" und "Planet Unknown".

Linda hat mir hingegen verraten, dass ihre Antwort auf die "Was zockst du"-Frage wohl für die kommenden zwei Jahre die gleiche sein wird, so sehr hat sie sich in Elden Ring verliebt. Zwar kommt sie gefühlt überhaupt nicht voran, da sie ständig neue spannende Orte entdeckt, aber genau der Punkt hat sie voll gepackt.

Hannes schnappt sie die freien Tage über gleich drei Spiele. So will er als Borderlands-Fan noch ein wenig Tiny Tina's Wonderlands spielen, während auf der Switch weiter Kirby und das vergessene Land gezockt wird. Auch will er sich anschauen, welchen Eindruck LEGO Star Wars auf der Hybridkonsole macht, ob die Skywalker Saga vielleicht sogar an den Gute Laune-Faktor des rosaroten Knubbels heranreicht.

Strategisch und skurril geht es am Wochenende bei Annika zur Sache, die sich mit Crusader Kings 3 eines der besten PC-Spiele aus 2020 schnappt, das jetzt auf PS5 und Xbox Series X/S (auch Game Pass) gewandert ist. Sie ist schon sehr gespannt, wie sich das Ganze mit dem Pad in der Hand spielt. Neben mittelalterlichem Drama und Ränkespielen wird weiter Elden Ring und GTA Online gezockt.

Eleen macht es hingegen Hannes gleich und zockt weiter Tiny Tina's Wonderlands. Ist neben dem Loot-Shooter noch etwas Zeit, geht es mit Aloys zweitem Abenteuer in Horizon Forbidden West weiter. Das hatte sie in den letzten Wochen ein wenig vernachlässigt, aber noch nicht endgültig beiseite gelegt.

Ein Aspekt an Tiny Tina gefällt ihr als Dungeons & Dragons-Fan besonders gut:

Ich (Dennis) werde mir am Wochenende endlich mal die Demos zu Kirby und Triangle Strategy vorknöpfen, dank langer Zugfahrt in die Heimat passt das perfekt. Ansonsten steht bei mir auch LEGO Star Wars an, von dem wir euch dann Anfang kommender Woche auch berichten dürfen.

Habt ein gutes Wochenende und natürlich ganz viel Spaß beim Zocken!