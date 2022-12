Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Einen frostigen guten Abend ihr Lieben! Ich hoffe, ihr konntet euch heute bei der Kälte ein warmes Plätzchen suchen und seid nicht ewig im mit zahlreichen Verspätungen gespickten Bahnchaos versunken. Alles andere als verspätet erscheint wie gewohnt der allwöchentliche "Was zockt ihr"-Artikel, in dem wir euch von unseren aktuellen Spielen berichten und wie immer gespannt sind, mit welchen Games ihr aktuell eure Freude habt.

Das spielt die Redaktion

Den Start macht in dieser Woche Rae, die sich wie gewohnt eine ordentliche Portion Shooter-Kost genehmigt. Neben Warzone 2 wird Fortnite gezockt, wo sie jetzt für 14 Tage am Stück Geschenke auspackt. Geschenke gehen ja schließlich immer. Bevor dann am Sonntag der neue Modus von Among Us in geselliger Runde ansteht, werden im Alchemie-Simulator Potion Craft noch ein paar Tränke gebraut.

Samara hingegen ist wieder ganz im Dark Souls-Fieber, nachdem sie mit der Nightfall-Mod eine so gute Zeit hatte. Die freien Tage über will sie erstmals das Remastered spielen, das ihr hoffentlich im Vergleich zur Vanilla-Version keine Motion Sickness beschert.

Der wohl größte Überraschungshit der vergangenen Wochen wird weiter bei Hannes gezockt. Die Rede ist natürlich vom deutschen Retro-RPG Chained Echoes, das er nach wie vor absolut fantastisch findet und das ihr euch unbedingt einmal anschauen solltet - erst recht, wenn ihr aktuell den Game Pass abonniert habt.

Weniger ein Überraschungshit als vielmehr ein alter Bekannter wird bei Linda gespielt, die sich das "Next Gen"-Update von The Witcher 3 installiert hat, um endlich Plötze seine wohlverdienten Streicheleinheiten zu geben.

Weniger zärtlich geht es bei Chris zur Sache, der weiter im eisigen Norden unaufhaltsam Ragnarök entgegensteuert. Basti ist unserem Tech-Experten hier schon einen Schritt voraus und hat das jüngste Kratos-Abenteuer die Woche über durchgespielt und will sich jetzt mit Goat Simulator 3 und High on Life kleineren Projekten widmen.

Und da heute viele GamePros wie Annika, Eleen und Max bereits im wohlverdienten Wochenende sind, kommen wir auch schon zu meiner Wenigkeit (Dennis). Ich hab endlich Kena: Bridge of Spirits nochmal von vorn angefangen und finde das Ding einfach nur klasse. Gefühlt sterbe ich zwar häufiger als in jedem Souls, aber es macht mit seiner tollen Optik und seiner überschaubaren Struktur einfach nur Laune.

Da ich am Wochenende arbeite, wird die Zeit für weitere Spiele wohl knapp. Aber finden sich doch noch ein paar freie Stündchen, stehen auch bei mir Chained Echoes und The Witcher 3 hoch oben auf der Liste.

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende, bleibt gesund und habt ganz viel Freude mit euren aktuellen Spielen.