The Witcher 3: Im Next Gen-Upgrade können wir Plötze endlich Liebe zeigen

The Witcher 3 bekommt mit der gestern erschienenen Complete Edition und dem sogenannten Next Gen-Upgrade viele Verbesserungen. Dazu zählen diverse Grafik-Updates wie schärfere Texturen und Raytracing-Beleuchtung, aber das war noch nicht alles. Entwicklerstudio CD Projekt RED hat nämlich noch einige mehr oder weniger geheime Neuerungen eingebaut, die absichtlich nicht in den Patch Notes auftauchen. Wie zum Beispiel die Möglichkeit, dem Pferd Plötze jetzt endlich die Liebe zu zeigen, die es verdient.

Ehre, wem Ehre gebührt: Wir können in The Witcher 3 jetzt Plötze streicheln

Wer ist Plötze? Das treue Pferd an Geralts Seite. Er liebt es so sehr (und Hexer leben so lange), dass er einfach jedes einzelne seiner Pferde immer Plötze (oder auf Englisch: Roach) nennt. Plötze ist weiblich, manchmal etwas störrisch, treibt sich gern auf Dächern rum, aber hört aufs Wort. Es kann dank des Next Gen-Upgrades in The Witcher 3 jetzt sogar rückwärts laufen.

Endlich gibt es Streicheleinheiten: Einer der wenigen Kritikpunkte an The Witcher 3 und das wohl größte Ärgernis seit sieben Jahren war die Tatsache, dass wir Plötze auf Teufel komm raus einfach nicht streicheln durften. Aber zum Glück wurde dieser "Mega-Fauxpas" jetzt endlich ausgemerzt. Dank des PS5- und Xbox Series S/X-Upgrades geht das jetzt nämlich.

Sehet und staunet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Wie funktioniert das? Ihr müsst den Sprungknopf eine Weile gedrückt halten. Neben der Streichelei gibt es auch die Möglichkeit, dass Geralt den Sattel abwischt und von Staub befreit, wenn er auf der anderen Seite steht.

Und nochmal, weil es so schön ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Noch mehr Verbesserungen? In den Patch Notes zum sogenannten Next Gen-Update von The Witcher 3 werdet ihr keinen Hinweis darauf finden, dass Plötze jetzt gestreichelt werden kann. Was laut CD Projekt RED pure Absicht ist. Es sollen sogar noch mehr solcher geheimen Kleinigkeiten eingebaut worden sein, die nicht verraten werden.

Seht euch hier die Änderungen der Next Gen-Version an:

2:01 The Witcher 3: Wild Hunt - Trailer zum kostenlosen Next-Gen-Upgrade

Mehr zu The Witcher auf GamePro:

Das Next Gen-Upgrade wurde schon vor zwei Jahren angekündigt und ist jetzt endlich da. Ihr könnt es kostenlos herunterladen, wenn ihr The Witcher 3 schon besitzt. Auf PS5 und Xbox Series S/X habt ihr die Wahl zwischen Raytracing- und Performance-Modus, auf dem PC gibt es noch schickere Grafik mit den "Höchste+"-Einstellungen und auch noch Raytracing-Reflektionen.

Wie oft habt ihr Plötze schon gestreichelt? Sind euch noch andere solcher neuen Kleinigkeiten aufgefallen?