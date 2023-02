Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt bedeutet das, dass wir im "Was zockt ihr"-Artikel von unseren aktuellen Spielen berichten und dabei die ein oder andere Empfehlung im Gepäck haben. Und wie immer wollen wir natürlich auch von euch wissen, mit welchen Spielen ihr aktuell beschäftigt seid.

Das spielt die Redaktion

Fangen wir mit Basti an, für den es als riesen Fan von Rhythmusspielen natürlich nur ein Spiel geben kann. Falls ihr jetzt an das fantastische Hi-Fi Rush denkt, das hat er natürlich schon durch. Die Rede ist von Theatrhythm Final Bar Line, das hunderte Musikstücke aus Final Fantasy oder NieR zu bieten hat. Ansonsten will er sich mit mir zusammen im Koop in Wild Hearts stürzen, das ihm aktuell abseits der Performance richtig gut gefällt.

Linda, Max und Hannes hingegen düsen mit dem Besen über Hogwarts. Während Linda ihre ersten Schritte in Hogwarts Legacy macht und Max gerade Alohomora lernt, hat Hannes schon so manch Geheimnis der Zauberschule gelüftet.

Für Chris beginnt heute der wohlverdiente Urlaub, in dem er sich fest vorgenommen hat, das Ende von God of War Ragnarök zu erleben. Gerade mit den kniffligen Berserker-Kämpfen hat er aktuell viel Freude.

Samara hat Kratos' Reise bereits beendet und will mit Basti und mir in Wild Hearts auf Monsterjagd gehen. Da sie sich aber so sehr auf das Remake von Resident Evil 4 freut, wird sie wohl das Original zum x-ten Mal einlegen.

Bei Rae ist das Wochenende bekanntlich gespickt mit reichlich Shooter-Action, daher wird Warzone 2, der Resurgence-Modus und CoD-Ranked gezockt.

Weit friedlicher geht es bei Annika zur Sache, die sich, jetzt wo das Update erschienen ist, in Dreamlight Valley stürzt und mit Sicherheit Schneemann Olaf einen Besuch abstattet. Ansonsten geht es für unseren Disney-Fan auch mit Hogwarts Legacy weiter, wo noch so manche Geheimnisse auf Annika warten.

Bei mir (Dennis) geht es am Wochenende weiter durch die virtuelle Realität und zusammen mit Basti und Aziza wird Wild Hearts gezockt – es sei denn, ein bald erscheinendes Soulslike trudelt noch heute ein, dann ...

Ihr Lieben, habt ein wundervolles Wochenende, bleibt gesund und munter und habt viel Spaß beim zocken!