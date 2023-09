Was zockt ihr am Wochenende? Wir spielen die größten Releases im Herbst

Es ist mal wieder Zeit für den 'Was zockt ihr'-Artikel am Freitagabend.

Wochenende, ihr Lieben! Eine weitere Woche liegt hinter uns und das bedeutet nicht nur für viele von uns freie Tage, sondern auch wieder Zeit zum Zocken. Wie immer berichten wir euch hier von den Spielen, die uns aktuell beschäftigen und wollen umgekehrt natürlich auch wissen, welche Titel ihr gerade zockt und empfehlen könnt.

Das spielt die Redaktion

Los geht's dieses Mal mit Linda, die sich bereits durchs virtuelle New York schwingt und zwar mit Marvel's Spider-Man 2. Mehr zum neuen PS5-Exclusive mit Peter Parker und Miles Morales verrät sie euch dann am 16. Oktober, wenn das Test-Embargo zum Spiel fällt.

Auch Annika will ins Spiel mal reinschnuppern, Vorrang hat bei ihr aber erstmal Assassin's Creed Mirage. Den neuen Ubisoft-Titel will sie vor dem Release am 5. Oktober natürlich ausführlich unter die Lupe nehmen.

Rae ist derweil weiterhin mit Baldur's Gate 3 beschäftigt und hat es nach zahllosen Spielstunden auch endlich in den dritten Akt des Spiels geschafft – da hat sie also noch so einiges vor sich.

Das verraten wir ihr aber nicht, sondern lassen sie stattdessen zusätzlich noch Witchfire und Mineko's Night Market spielen. Der düstere Ego-Shooter und das gemütliche Adventure könnten unterschiedlicher kaum sein, trotzdem hat sie sich auf beide Titel schon seit Jahren gefreut.

1:01 In Mineko's Night Market kommen Katzen-Fans ab heute voll auf ihre Kosten

Auch Samara hofft darauf, an diesem Wochenende Baldur's Gate 3 zu beenden. Bei ihr steht nämlich als nächstes schon Cyberpunk 2077 in den Startlöchern, in das sie unbedingt noch reinschauen will, bevor am 13. Oktober mit Lords of the Fallen schon ihr nächster Souls-Titel ansteht.

Bei Hannes sieht es ganz ähnlich aus, denn auch er arbeitet sich langsam aber stetig durch Baldur's Gate 3 und hat parallel ebenfalls Cyberpunk 2077 angefangen – auch wenn er anscheinend noch nicht so ganz weiß, was er davon halten soll, außer dass ihm das Spiel bisher ziemlich gut gefällt.

Statt Souls steht bei ihm als drittes Spiel dagegen ein RPG an, nämlich Sea of Stars. Eigentlich dachte Hannes, er wäre fast durch, hat dann aber noch eine komplett neue Map freigeschaltet.

Basti setzt die nächsten Tage dagegen auf schnelle Action. Neben Bayonetta 3 zockt er gerade auch den kostenlosen DLC zu Sonic Frontiers. Überrascht hat ihn dabei vor allem, wie gut das Spiel technisch inzwischen auf der PS5 läuft und wie viel Spaß er dadurch hat.

Und zum Abschluss wäre da noch ich (Eleen). Auch ich will mal in Assassin's Creed Mirage reinschnuppern – als Fan der älteren Spiele erhoffe ich mir hier wieder ein bisschen vom guten alten Assassin's Creed 2-Feeling.

Und das wars auch von uns. Habt wie immer eine fantastische Zeit und viel Spaß mit euren Spielen der Wahl!