Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Jeden Freitag geht es darum, welche Spiele uns, vor allem aber euch aktuell beschäftigen.

Es ist Freitag, es ist 18 Uhr und das heißt Wochenende, ihr Lieben! Wie gewohnt stellen wir euch die Spiele vor, die uns die freien Tage über beschäftigen. In unserer ehemaligen Print-Rubrik "Ich sehe, höre, lese, spiele" verrät uns in dieser Woche zudem Mary, was für sie zusätzlich noch auf dem Plan steht.

Und natürlich wollen wir auch von euch wieder wissen, was ihr am Wochenende zockt. Also, ab mit euren aktuellen Lieblingsspielen in die Kommentare!

Das spielt die Redaktion

Los geht's mit Tobi, der sich bereits für den GamePro-Test durch Helldivers 2 geballert hat und der trotz langsam aufkommender Monotonie noch eine Kanone im Blick hat, die er unbedingt freischalten will. Ist das geschafft, geht's zurück in Prince of Persia: The Lost Crown, das für den Alien-Shooter pausieren musste.

Angefixt durch Skull & Bones, zieht es Annika zurück zu Pirat Edward und Assassin's Creed 4: Black Flag, das ihr als Fan von Singleplayer-Abenteuern doch deutlich mehr taugt als die Mehrspieler-Schlachten. Als großer Tomb Raider-Fan wird aber auch weiter das Remastered auf dem Steam Deck gezockt – das übrigens hervorragend für den Handheld-PC geeignet ist.

Mehr Infos zu Tomb Raider 1-3 Remastered verät euch Fritz in seinem Video:

10:16 Tomb Raider 1-3 Remastered ist ein Fest für alte Hasen, aber auch nur für die

Bei Hannes geht es hingegen in Like a Dragon: Infinite Wealth weiter, das er nach über 80 Stunden noch immer nicht beendet hat, dessen Story sich allerdings almählich dem Ende neigt. Im Anschluss will er aber direkt mit dem "Animal Crossing"-Modus Dondoko Island weitermachen.

Myki schnappt sich die freien Tage über gleich drei Spiele. In Granblue Fantasy: ReLink will sie noch ein paar Charaktere freischalten, in Monster Hunter World ein wenig die Zeit bis zum neuen Ableger totschlagen und in Infinite Wealth geht es auf große Datingtour.

Ich sehe, höre, lese und spiele Diese Woche verrät Mary, was sie abseits von Videospielen noch beschäftigt: Sieht: den neusten Trailer für die vierte Staffel von Black Butler! Ich freue mich so, dass sie den Public School Arc noch im Anime umsetzen. Ich mochte schon die Musical-Umsetzung dazu super gern! Hört: Gerade viel von Babymetal, weil Tiktok mich drauf gebracht hat. Und das "Pling" von Duolingo, damit ich meine Freundesquest mit Kollegin Annika noch schaffe! Liest: Voyage of the Damned von Fances White. Das ist eine Locked-Room-Mystery in einer Fantasywelt und es ist fantastisch. Oder für die Anime-Kenner: Stellt euch Fruits Basket mit Mord vor. Spielt: Dieses Wochenende vor allem DnD 5e! Unsere Gruppe hat nach einem halben Jahr endlich einen Termin gefunden und meine Yuan-Ti-Hexenmeisterin mit Emotionsproblem (Iah aus Winnie Pooh ist ihr großes Vorbild) muss sich erstmal aus der Bredouille vom letztem Mal retten. Ansonsten muss ich endlich mal Xenoblade 1 weiterspielen, da bin ich noch immer nicht durch. Black Butler startet noch 2024 in die vierte Season.

Während Rae beim Hörbuch hören gemütlich Dorfromantik spielt, geht's bei Samara und Dark Souls 3 weniger romantisch zur Sache. Der dritte Teil war damals ihr erstes Souls und aktuell wird in flüssigen 60 fps auf dem Steam Deck gezockt.

Um die Wartezeit bis zum Junon-Part der Final Fantasy: Rebirth-Demo zu überbrücken, zockt Eleen noch eine Weile Helldivers 2 und hofft, nicht erneut von ihrem Chefredakteur ins Jenseits befördert zu werden...

Chris zockt hingegen weiter Sea of Stars. Das 16-Bit-RPG trifft genau seinen Retro-Nerv und wäre es zu Zeiten des SNES rausgekommen, hätte es ihn wohl komplett umgehauen.

Und dann kommen wir abschließend noch zu mir (Dennis). Ich werde heute Abend einmal schauen, ob Baldur's Gate 3 auch im Splitscreen-Modus was taugt und mich ansonsten weiter mit Lara durch das Tomb Raider-Remaster knobeln.

Das war es von uns. Habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim zocken!