Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Ihr Lieben, ich hoffe, ihr hatte eine schöne oder zumindest erträgliche Woche hinter euch und dürft euch jetzt ins wohlverdiente Wochenende stürzen. Heute gebührt die Ehre nach längerer Auszeit mal wieder mir, euch unsere aktuellen Lieblingsspiele zu verraten. Und natürlich bin ich auch sehr gespannt, was bei euch aktuell in der Konsole oder im PC-Laufwerk rotiert.

Das spielt die GamePro-Redaktion

Legen wir doch heute mit unserer Anime-Expertin Myki los, die nach der Beta von Wilds wieder voll im Jagdfieber steckt. In letzter Zeit versucht sie in Monster Hunter World daher alle 14 Waffentypen zu meistern und das große Unterfangen wird sie auch die freien Tage über fortsetzen.

Ihr könnt uns ja gerne einmal verraten, mit welcher Waffe ihr in Monster Hunter am liebsten loszieht.

Bei Samara wird sich hingegen mit Vessel of Hatred auf den baldigen Start des Early Access von Path of Exile 2 eingegroovt. Hier könnt ihr euch übrigens den ganz frischen Gameplay-Trailer anschauen:

2:39 Path of Exile 2 zeigt vor dem Early Access Gameplay von allen 6 Klassen und die Endgame-Map

Autoplay

Annika nutzt das Wochenende, um dank Xbox Game Pass einmal in Stalker 2 reinzuschnuppern. Sollte sie der technische Zustand auf Konsole zu sehr abschrecken, wird mit Metro Exodus eine sehr coole Alternative gezockt.

Apropos Metro Exodus: Den atmosphärischen Story-Shooter könnt ihr euch auf PS4 und PS5 gerade für unter 5 Euro schnappen, was ich euch als großer Fan der Spiele und Bücher nur empfehlen kann.

Bei Tobi geht's hingegen weit bunter zur Sache. Es wird die Switch rausgeholt und Mario & Luigi Brothership gezockt, das ihm bislang gut gefällt. Die üblichen Runden Balatro auf dem Handy – das jüngst auf der Liste der besten Spiele des Jahres bei den Game Awards gelandet ist – dürfen natürlich auch nicht fehlen.

Annika wagt sich in Stalker 2, wo zumindest die ersten Stunden mittlerweile recht gut spielbar sind.

Basti hat gestern seinen Battle Pass in Fortnite komplett abgeschlossen und stürzt sich jetzt in Sonic x Shadow Generations. Ansonsten wird mit UFO 50 eines seiner liebsten Indiespiele in diesem Jahr gezockt.

Brettspiele stehen hingegen bei Rae an, die übers Wochenende Freund*innen zu besucht hat und ansonsten nur ein wenig Call of Duty zocken will.

Und bei mir (Dennis) wird weiter Stalker 2 gespielt, damit ich wahrscheinlich am kommenden Montag einen Schlussstrich unter den Test ziehen kann. Ansonsten werden auch bei mir die mittlerweile üblichen Runden Balatro gezockt, das spät im Jahr zu meinem Game of the Year mutiert ist.

Das war's von mir, habt ein fantastisches Wochenende und ganz viel Spaß beim Zocken!