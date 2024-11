85% Rabatt im PS Store: Die beste Stalker 2-Alternative mit Spitzen-Grafik gibt es gerade zum Top-Preis

Metro: Exodus gibt es aktuell zu einem guten Kurs im PlayStation Store.

Kurz vor dem Black Friday überschlagen sich viele Anbieter bereits mit Angeboten. Auch Sony ist dabei und bietet im PlayStation Store gerade zahlreiche Titel mit Rabatten an. Darunter ist auch ein Titel, den sich alle mal anschauen sollten, der sowohl vom Setting als auch der Atmosphäre dem just erschienenen Stalker 2 ähnelt, welches allerdings auf Xbox und PC mit zahlreichen Probleme zu kämpfen hat.

Spiel: Metro: Exodus

Angebotspreis: 4,49 Euro

4,49 Euro Regulärer Preis: 29,99 Euro (Rabatt von 85 Prozent)

29,99 Euro (Rabatt von 85 Prozent) Angebot gültig bis: 3. Dezember 2024

Metro: Exodus ist ein atmosphärisch einnehmdes Endzeit-Abenteuer

5:50 Metro: Exodus - Großer Überblicks-Trailer: Was bietet dieser Shooter?

Genre: Shooter

Shooter Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC GamePro-Wertung: 90

90 Metacritic-Schnitt: 82 (PC-Version)

Metro Exodus ist der dritte Teil der Metro-Reihe und spielt im postapokalyptischen Russland. Anders als in den ersten beiden Spielen seid ihr hier nicht hauptsächlich unterirdisch unterwegs, sondern reist mit einer alten Dampflok durch das Land und sucht nach strahlungsfreien Gebieten.

Auch Metro Exodus ist stellenweise noch recht linear, bietet aber auch einige große, ausladende Gebiete, die ihr mit Hauptcharakter Artjom frei erkunden könnt. Dabei müsst ihr euch unter anderem vor Mutanten und Banditen in acht nehmen, die euch ans Leder wollen. Ähnlich wie Stalker schafft Metro Exodus eine unheimliche und sehr einnehmende Atmosphäre – allein das macht den Shooter schon empfehlenswert.

Dazu kommt, dass der mittlerweile über fünf Jahre alte Titel auch nach heutigen Maßstäben noch absolut hervorragend aussieht. Die unterschiedlichen Gebiete – etwa an der Wolga oder dem Kaspischen Meer – sind sehr abwechlungsreich und bieten schicke Lichteffekte und Beleuchtungen sowie zahlreiche, interessante Details.

Kollege Philipp Elsner, der das Spiel damals für uns getestet hat, schreibt in seinem Fazit:

"Für mich persönlich ist Metro: Exodus der perfekte Nachfolger - und zwar von der Metro- und der Stalker-Reihe gleichermaßen! Denn das Spiel vereint die großen Stärken seiner Vorgänger, wie klaustrophobisch-gruselige Stimmung und eine lineare Geschichte, mit den Open-World-Motiv in einer verstrahlten Todeszone von Stalker. Dabei schafft es 4A Games, dass keiner der beiden Aspekte zu kurz kommt und meistert den Spagat aus düsterer Atmosphäre und dem Drang zu erkunden mit Bravour. [...]"

Mehr zum Spiel erfahrt ihr in Philipps Review:

Metro: Exodus ist der bislang größte und technisch beeindruckendste Teil der Metro-Reihe. Wer erst einmal mit Teil 1 und 2 anfangen will, hat dazu aktuell im PS Store ebenfalls eine kostengünstige Gelegenheit. Metro Redux – das Bundle aus Metro 2033 und Metro: Last Light – ist derzeit nämlich ebenfalls für 4,49 Euro zu haben. Diese Teile sind allerdings nicht in allen Punkten gut gealtert.