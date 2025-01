Was zockt ihr am Wochenende? Das sind unsere Empfehlungen

Es ist Freitag, 18 Uhr, Zeit für den "Was zockt ihr"-Artikel auf GamePro.

Nachdem in der vergangenen Woche unsere GamePro-Mods verraten haben, welche Spiele sie aktuell begeistern, geht's heute im "Was zockt ihr"-Artikel in gewohnter Form weiter. In den kommenden Zeilen verraten euch Linda, Tobi und der Rest der GamePro-Rasselbande, was aktuell gezockt wird und natürlich freuen wir uns auch darüber zu erfahren, welche Spiele euch gerade bei Laune halten.

Das zockt die GamePro-Redaktion

Los geht's mit Linda und Eleen, dich sich beide in Baldur's Gate 3 stürzen. Bei Linda ist's allerdings der erste Ausflug ins massive Rollenspiel und die Befürchtung liegt nahe, dass sie es übers Wochenende nicht aus dem Charakter-Editor schafft. Als alter BG3-Hase stürzt sich Eleen das erste Mal zusammen mit ihrer Partnerin in den Koop, den die beiden richtig gelungen finden.

Tobi und Aziza reiten hingegen bereits fleißig in Kingdom Come: Deliverance 2 durchs schöne Böhmen des 15. Jahrhunderts. Den frischen Ersteindruck der beiden könnt ihr euch übrigens hier durchlesen:

Annika hat sich hingegen mit Unforseen Incidients ein fantastisches Point'n'Click auf ihr iPad geladen, das sie bislang nur kurz im Let's Play gesehen, aber schon sehr viel Gutes darüber gehört hat.

"Volles Pfund aufs Maul" gibt's derweil bei Mary, die ebenfalls schon Kingdom Come 2 zockt und mit den NPCs scheinbar nicht allzu behutsam umgeht. Etwas ruhiger geht's hingegen beim gemeinsamen Spielen mit Rae zur Sache. Die beiden haben mal wieder Don't Starve Together herausgekramt.

Während Basti weiter von der riesigen Spielesammlung aus UFO 50 bestens unterhalten wird, darf sich Kevin für den GamePro-Test bereits in Civilization 7 stürzen. Für noch mehr Strategie wird zudem ein wenig Hearthstone gespielt.

Passend zur Jahreszeit ist Chris in Horizon Zero Dawn im Frozen Wilds-Gebiet angelangt. Mit dem Switch-Remaster von Metroid Prime hat er sich aber noch ein weiteres heißes Feuer für die kalten Tage aufgespart, das er in seiner GameCube-Phase verpasst hat.

Und bei mir (Dennis) steht neben ganz viel Bundesliga schauen über's Wochenende noch das erste Kingdom Come an, das ich leider nie ganz beendet habe.

Das war's von uns. Jetzt seid ihr an der Reihe: Was zockt ihr am Wochenende?